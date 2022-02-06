الأرز الكشميري بالدجاج مقدم من الشيف الأردنية ديما حجاوي، وعادة كل كوب أرز بسمتي ياخد كوب ونصف ماء، وفي هذه الوضفة وضعت لكل كوب أرز بسمتي كوب واحد فقط من الماء لأنه طبعًا في عندي عصير بندورة ولبن زبادي ولأنه الطبخ سوف يصبح بخاصية الضغط بالطنجرة ولا تضعوا سوائل بكثرة حتى لا تتخبص الطبخة،ويعتبر الأرز الكشميري بالدجاج وجبة عالية بالسعرات الحرارية والصوديوم.

الأرز الكشميري بالدجاج

مقادير الأرز الكشميري بالدجاج

٦ صدورة دجاج مقطع مكعبات

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

١ ملعقة كبيرة بهارات الجارام ماسالا

ملعقة صغيرة فلفل احمر حار بودرة

ملعقة صغيرة بودرة الكاري

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

١ بصلة مفرومة ناعم

٤ حبات ثوم مفروم

١ ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

٢/١ كوب عصير بندورة طازج

٤/١ كوب رب البندورة

٤/١ كوب لبن

٢ كوب ماء مغلي

٢ كوب أرز بسمتي

زبيب ولوز وكاجو مقلي للزينة

كزبرة خضراء و بصل مقلي للتزيين.

طريقة التحضير الأرز الكشميري بالدجاج

في طنجرة الضغط ضعي الزيت وأضيفي البهارات والدجاج وقلبي جيدًا.

وبعد ان يأخذ لون نضيف البصل الثوم والزنجبيل.

ثم قلبي جيدًا ثم أضيفي القليل من الكزبرة الخضراء واتركي الباقي للتزيين.

ثم اضيفي عصير البندورة ورب البندورة واللبن والملح والفلفل والمزيد من البهارات والماء المغلي.

أضيفي الأرز وقلبي حتى يتجانس الخليط واضغطي الاكلة لمدة ١٠ دقائق.

وقدميه بعد تزينه بالبصل المقلي والمكسرات والزبيب المقلي والكزبرة الخضراء وصحتين.

ملاحظة:البصل بعد تقطيعه أضفت له القليل من الطحين والنشا جيدًا وقليته بالزيت.

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