طبق الباستا بالكايل والبيستو وصفة شهية من المطبخ الإيطالي بنكهة البيستو المميزة. يمكنك تحضير هذه الوصفة بسهولة، يمكنك ايضا تحضير الصلصة مسبقاً ووضعها في الثلاجة.

المكونات:

1 رطل باستا

4 أكواب من كايل اللفت المفروم والمعبأ بشكل غير محكم

1/3 كوب زيت زيتون او حسب الحاجة

1 ليمون كبير (1/4 كوب عصير ، 1 ملعقة كبيرة قشر)

1 فص ثوم

¼ كوب جوز مفروم

1/3 كوب جبن بارميزان مبشور

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الحاجة

فلفل مطحون طازج حسب الرغبة

4 أوقيات موتزاريلا (اختياري)

الطريقة:

حضري قدرًا كبيرًا من الماء المملح ليغلي من أجل المعكرونة. بمجرد الغليان ، أضيفي المعكرونة واستمري في الغلي حتى تنضج المعكرونة. صفيها في مصفاة واتركيها تبرد .

أثناء طهي المعكرونة ، حضري البيستو. اسحبي أوراق اللفت من السيقان، واقطعيها تقريبًا إلى شرائح رفيعة. ضعي اللفت في مصفاة واشطفيه بالماء البارد. صفي المياه الزائدة .

أضيفي اللفت المفروم والمغسول إلى محضر الطعام مع زيت الزيتون وربع كوب عصير من الليمون والثوم والجوز وجبن البارميزان والملح والفلفل. اهرسي المزيج حتى يصبح ناعمًا ولون أخضر فاتح. أضيفي المزيد من الزيت إذا لزم الأمر للسماح للخليط بأن يصبح صلصة سميكة وناعمة. تذوقي البيستو واضبطي الملح أو الفلفل أو عصير الليمون حسب رغبتك. نترك البيستو جانبا .

بمجرد تجفيف المعكرونة وتبريدها، انقليها إلى وعاء كبير. أضيفي حوالي نصف كمية البيستو وقلبي حتى تتغطى المعكرونة .