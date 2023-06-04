الأزرق عنوان إطلالة الأميرة سلمى في زفاف شقيقها الأمير الحسين

ظهرت الأميرة سلمى بكامل ابتسامتها وبساطتها في حفل زفاف شقيقها الأمير الحسين على الأميرة رجوة، حيث اعتمدت فستان باللون الأزرق ذو قصة مميزة من قماش الساتان الجيرسيه.

تفاصيل إطلالة الاميرة سلمى في حفل زفاف شقيقها الأمير الحسين

أطلت الأميرة سلمى في حفل زفاف شقيقها الأمير الحسين على الأميرة رجوة بفستان من قماش الساتان الجيرسيه باللون الأرزق من تصميم ستيلا ماكارتني، وجاء تصميمه ضيق من جهة الخصر مع أكمام متوسطة الطول وواسعة، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء كعب صغير باللون الذهبي وزينت عنقها بقلادة ماسية براقة مما زاد من جمال إطلالتها.

وأكملت سلمى بنت عبدلله الثاني جمالها بوضع مكياج بسيط وناعم من درجات اللون الترابي، بينما شعرها تركته منسدلاً على كتفيها.

الأميرة سلمى تخطف الأنظار في زفاف الأميرة إيمان

تألقت الأميرة سلمى في زفاف الأميرة إيمان بفستان بلون الماجنتا من علامة ANDREW GN الذي يتوسطه حزام مزين بالكريستال، أما من الناحية الجمالية اكتفت بإسدال شعرها المتموج على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج بسيط ناعم يليق بملامح وجهها.

نبذة الأمير سلمى

سلمى بنت عبد الله بن الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي ولدت في عمان - الأردن سبتمبر 2000، درست علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2018 تخرجت الأميرة سلمى من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

نداء شرارة بفستان توقيع المصمم ليث معلوف في زفاف الأمير الحسين

رهف صوالحة بفستان من توقيع زينب الكسواني في زفاف الأمير الحسين