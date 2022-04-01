الأسبوع التاسع من الحمل..الأعراض والنصائح

بحلول الأسبوع التاسع من الحمل ، قد تبدئين بالشعور وكأن غثيان الصباح هو جزء من حياتك، وقد تكون بعض الأعراض المبكرة في ذروتها، وذلك لأن هرمون الحمل يقترب أو في أعلى مستوياته.

وإذا كنت تشعرين بمزاج سيء وإرهاق أو تعانين من المزيد من آلأم الثدي أو الغثيان أو حرقة المعدة أو الإمساك، فأنت لست وحدك، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن كل ما قد تختبرينه في الأسبوع التاسع من الحمل .

نظرة عامة على الأسبوع التاسع من الحمل

في الأسبوع التاسع من الحمل ، ربما لن يكون ظاهرًا بشكل واضح بأنك حاملاً عندما ينظر إليك الأشخاص الآخرين، لكنك قد تلاحظين تغيرات في جسمك، وتتزايد أعراض الحمل المبكر، واعتمادًا على حجمك قبل الحمل، قد تصبح مقاسات ملابسك المعتادة غير مناسبة على جسمك بسبب سماكة محيط الخصر أو الانتفاخ الناجم عن الهرمونات.

أيضًا قد تلاحظين أن ثدييك يستمران في النمو بشكل لافت وقد يتحول لون الحلمات ليصبح أكثر قتامة، مع زيادة حجم الدم من أجل نقل التغذية إلى طفلك، لذلك قد تبدو عروقك أكثر بروزًا أيضًا.

نمو الطفل في الأسبوع التاسع من الحمل

يبلغ طول طفلك الآن حوالي 3/4 بوصات عند الوصول إلى الأسبوع التاسع من الحمل، حيث يصبح طفلك بحجم حبة العنب أو الزيتون، وفي الحقيقة، إنه وقت مثير للطفل، حيث تستمر الأعضاء الرئيسية في التطور، وتنمو الذراعان، ويمكن أن تنحني المرفقان، وتتطور أصابع القدم الصغيرة وتستمر الأذنان والجفون التي بدأت في الظهور قبل أسبوع في التكون.

وفي الأسبوع التاسع من الحمل ، يصبح طفلك أكثر نشاطًا، على الرغم من أنه من السابق لأوانه أن تشعري بالحركة، وكلن قد يكون من الممكن اكتشاف نبضات القلب على الموجات فوق الصوتية

جسدك في الأسبوع التاسع من الحمل

في الأسبوع التاسع من الحمل ، يكون هرمون الحمل عند مستويات الذروة أو يقترب منها، وهذا يعني أن أعراض الحمل لديك على الأرجح في أشدها، لكن لا تقلقي، سوف يستقر قليلاً في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي غضون ذلك، ينمو رحمك لاستيعاب طفلك الذي ينمو، وهرمونات الحمل تبطئ عملية الهضم حتى تتمكن من امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، وهذا يعني أنك قد تعانين من المزيد من الإمساك والانتفاخ، وفي الوقت نفسه، تعمل هرمونات الحمل على استرخاء معدتك والمريء، لذلك قد تكونين مصابة بحرقة في المعدة.

أشياء يجب القيام بها في الأسبوع التاسع من الحمل

من المهم أن تكون قد تلقيت رعاية ما قبل الولادة بالفعل، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت الآن، حيث يمكن لطبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية المساعدة في الإجابة على الأسئلة والتأكد من أن كل شيء يسير كما هو متوقع، وسترغبين في التحدث مع طبيبك حول استمرار التغذية الجيدة والنشاط.

وفي الواقع، قد يكون من الصعب تناول الطعام بسبب غثيان الصباح، ولكن من المهم أن تحاولي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات أو الوجبات الخفيفة عندما تستطيعين ذلك، أيضًا اشربي الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب، خاصة إذا كنت تعاني من غثيان الصباح مع القيء.

وإذا كنت تدخنين أو تستخدمين أي منتجات نيكوتين، فحاولي التوقف، حيث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يتسبب التدخين أثناء الحمل في زيادة خطر حدوث مجموعة متنوعة من المشكلات، بما في ذلك الإجهاض، مشاكل المشيمة، الولادة المبكرة، انخفاض الوزن عند الولادة، متلازمة موت الرضع المفاجئ.

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لطفلك في الأسبوع التاسع من الحمل هو اتباع خطة أكل صحية ومتوازنة، وفيما يلي بعض النصائح للتفكير في الأشياء الجيدة:

تجنبي تناول اللحوم أو الأسماك أو البيض غير المطبوخة جيدًا

تجنب الأسماك عالية الزئبق

تجنبي الحليب والجبن غير المبستر

اغسلي جميع الفواكه والخضروات قبل الأكل

اتبعي توصيات طبيبك لجميع المكملات الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك

تناولي فيتامين ما قبل الولادة

لا تشربي الكحول

وفي الحقيقة، لا توجد كمية آمنة للكحول عند الحمل، لأنه قد يسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو اضطرابات طيف الكحول الجنينية لدى طفلك، لذلك ابتعدي تمامًا وحافظي على نمو صحي لطفلك ليأتي بكامل صحته إلى الحياة.

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