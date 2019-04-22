الأسكدنيا.. فوائد عظيمة ورائعة، تعرف عليها!

الأسكدنيا أو الأكدنيا هي فاكهة استوائيّة موسميّة تحتاج لبعض الدفئ لتنمو وتنضج بشكل كامل، تعتبر الأسكدنيا من الفاكهة العجيبة التي تحتوي على أكثر من عشرين فائدة طبية وعلاجية، كما وتستخدم لتحضير الماسكات للعناية بصحة البشرة وللتعرف على ما تحتويه الأسكدنيا من فوائد عظيمة ورائعة إليكم المقال التالي:

- علاج التهاب البروستات.

- علاج أمراض الرحم.

- علاج أمراض المسالك البولية.

- تقوية عضلات المعدة.

- تعالج الزكام والأنفلونزا.

- تحتوي على مضادات التسمم.

- تمنع تصلب الشرايين.

- تعالج فقر الدم الحاد.

- تعالج النقرس.

- تخفف من أعراض البواسير.

- تساعد الأسكدنيا بالتخلص من الوزن الزائد.

- تساعد بالتخفيف من السعال.

- تساعد بالتهاب الحلق.

- تعالج الأمراض الجلدية.

- تساعد بالتخفيف من ألم الأمعاء وجرثومة المعدة.

- تقوي مينا الأسنان.

- تنظم عملية الجهاز التنفسي.

- تعالج الغازات ونفخة البطن.

- مقوية للدورة الدموية.

- تقوي الذاكرة.

- تحمي الجسم من التسمم.

- تساعد بتقوية العضلات والأسنان.

- تريح الأعصاب.

- تعمل على تطهير الفم من البكتيريا.

- تحمي اللثة من الالتهاب.

- تقضي على الرائحة الكريهة للفم.

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