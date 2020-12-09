الأعراض التي تسبق السكتة والجلطة القلبية والتي لا يجب تجاهلها

تشير الوكالة الأمريكية للأمراض القلبية بأنه في كل 34 ثانية، يصاب شخص بسكتة قلبية في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها! مما يشير إلى خطورة السكتات القلبية التي غالباً ما تفقد الإنسان حياته بل أنها أحد الأسباب الرئيسية الأولى للوفيات المفاجئة حول العالم.

كما تعرف السكتة القلبية باحتشاء العضلة القلبية أو AMI وهي تحدث عندما يتوقف جريان الدم إلى القلب وتصاب العضلة القلبية بسبب نقص الاكسجين فيها.

ومن الممكن أن يتدارك الإنسان السكتة القلبية ويتخلص منها ويبقى على قيد الحياة إذا انتبه للأعراض التي تصيبه قبل السكتة القلبية، وسنستعرض الآن أهم الأعراض التي تصيب الإنسان قبل السكتة القلبية وهي:

أولاً: ألم مفاجئ في الصدر:

إن من أعراض السكتة القلبية، ألم مفاجئ وعدم راحة في منطقة الصدر وبشكل محدد في منتصف الصدر وفي الجزء الأيسر منه، وهذا الألم يستمر لعدة دقائق ثم يزول ليعود مجدداً بعد ذلك.

ومن الممكن أن يتم الشعور أيضاً بضغط في منطقة الصدر واحساس بالتخمة وعصر في منطقة الصدر، وغالباً ما يعتقد الناس أن هذه الأعراض هي من أعراض الحرقة المعدية وعسر الهضم.

ثانياً: عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم:

من الأعراض التي تسبق السكتة القلبية المفاجئة هي التعب وعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم، وهذا الألم يحدث في كلتا اليدين والظهر والرقبة والكتف والفك وأعلى المعدة.

ثالثاً: ضيق النفس:

من الأعراض الأخرى التي تسبق السكتة القلبية وتستمر عند حدوث السكتة القلبية هي ضيق في الصدر،صعوبة في التنفس وشعور دائم بانقباض صدري! ويحدث في كل من وقت الراحة أو عند القيام بجهد فيزيائي.

رابعاً: الدوخة:

يعاني بعض الاشخاص قبل السكتة القلبية من دوخة وألم رأس خفيف.

خامساً: تعرق بارد:

من الأمور الأخرى التي تحدث قبل السكتة القلبية هي تعرق بارد بدون أي سبب لذلك التعرق.

سادساً: الأسباب الأخرى:

من الأعراض الأخرى التي من المكن أن تحدث هي الشعور بالتعب بدون أي سبب لهذا الارهاق! التعب، الشعور بالدوخة، الغثيان، الإقياء قلق وعدم الشعور بالراحة.

ومن الممكن أن تعاني المرأة من أعراض شبيهة بالأعراض السابقة وقد تكون أكثر وضوحاً مثل التعب غير العادي، وألم في البطن كعسر الهضم، الغثيان وضغط وألم في الرقبة والكتف وأعلى الظهر.

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