الألوان الزاهية تتسيد.. أبرز صيحات ستايل الشارع من أسبوع موضة باريس 2020 

بدأ مؤخرًا أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2020، والذي أشعل الأجواء بتصاميم مميزة وأفكار استثنائية منذ بدايته. وجنبًا إلى جنب مع اطلالات الممشى وما يقدمه لنا أبرز علامات والمصممين، يعد ستايل الشارع مشهدًا أساسيًا في أسابيع الموضة، والذي يتميز بصيحات مميزة خاصة به.

وبعدما شهدناه من أبرز مشاهد أسبوع الموضة الفرنسي، نستعرض لكِ من مجلات "إل" و "هو وات وير" و"فاشونيستا"، أبرز صيحات الشارع:

اطلالة من وحي فيلم "ماتريكس"

كان المعطف الجلدي من القطع الأساسية في ستايل شارع أسبوع موضة باريس 2020، وخاصة الطويل المُصمم من الجلد اللامع، في إطلالة من وحي فيلم "ماتركس" الشهير.

التارتان يعود وبقوة

لطالما كان التارتان من الصيحات طاغية خلال العام الماضي، ويبدو أنه سيأتي بين الأبرز هذا العام وفي 2020، حيث شهدنا ظهور قوي للتارتان في أسبوع الموضة الباريسي، وخاصة بالألوان الزاهية وكبدلة كاملة بنفس النقشة.

الجلد للمونوكروم

منذ العام الماضي وحتى بداية هذا العام، حظيت صيحة المونوكروم أو الاطلالة الموحدة، بشعبية كبيرة، وخاصة بالألوان الزاهية ومختلف النقشات، ولكن ستايل الشارع الفرنسي قدم صيحة المونوكروم بشكل جديد يكون الجلد بطلها، حيث يمكنك اعتماد فستان ومعطف وحتى الحذاء من الجلد.

الألوان الزاهية تتسيد

في حين أن الخريف والشتاء على الأبواب، إلا أن الألوان الزاهية كانت الأبرز خلال ستايل الشارع في أسبوع موضة باريس، وخاصة البرتقالي، فمن الجمع بين أكثر من درجة زاهية إلى اختيار لون لافت للغاية واضافته للأسود، كانت الألوان الزاهية هي الأبرز، وليس في الأزياء فقط، بل المكياج أيضًا.

الكلتش الضخمة

عادة ما ترتبط الحقيبة الكلتش بالحجم الصغير، ولكن خلال ستايل الشارع الباريسي، كانت الكلتش بالحجم الضخم هي الأبرز، وخاصة ذات تصميم الكسرات والمستطيلة.

التوب الشفاف

شهدنا أيضًا ظهور قوي لتصميم التوب الشفاف، وخاصة ذا الرقبة العالية والأكمام الطويلة، وكانت نقشات الحيوانات، مثل جلد الفهد، بالإضافة إلى التاي داي هي الأبرز.

المعطف مع الشورت

دائما ما يتسم ستايل الشارع بأفكار استثنائية للإطلالات والجمع بين أكثر من قطعة في مزيج لافت، مثل تلك الإطلالة التي تجمع بين الشورت ومعطف، بالإضافة إلى صندل، في مزيج شتوي وصيفي أيضًا.

لمسة أناقة مع أخرى عصرية

تجمع الإطلالة بين الأناقة والعصرية مع لمسة مشاكسة أيضًا، حيث ارتدت هذه الفاشونيستا فستان أحمر أنيق نسقته مع بوت وقفازات بالجلد الأسود، وقبعة من نفس اللون.

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