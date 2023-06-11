الأمطار البرازيلية الغزيرة لم توقف عرض كارولينا هيريرا لمجموعة كروز 2024

للمرة الأولى في تاريخ الدار النيويوركية العريقة يختار فريق التصميم والمصممين الإبتعاد عن الجو النيويوركي الصاخب والإنتقال إلى المدينة الأكثر روعة وسحرا وتعبيرا عن جو العطلات والرحلات البحرية لعرض مجموعة (ريزورت_كروز) 2024.

وتوجهت عيون محبين الدار إلى المدينة البرازيلية الساحرة ريو دي جانيرو، وبقي ريس جوردون المدير الإبداعي لدار الأزياء النيويوركية يراقب الحالة الجوية في المدينة البرازيلية عن كثب طوال الفترة الماضية وابتدأ يوم العرض بصباح مشمس ودافئ وساحر إلا أن الأمطار بدأت بالهطول في نفس وقت العرض لكن ذلك الأمر لم يوقف العارضات من التبختر بكل أناقة تحت أمطار سماء ريو دي جانيرو وظهرن كلوحة رسم زيتية قد ابتلت بالماء فزادها جمالا وروعة.

كارولين تيرينتيني تفتتح عرض كارولينا هيريرا بالمشية الأيقونية والقوية

كان من المذهل عودة العارضة الروسية الأيقونية كارولين تيرينتيني إلى ممشى عرض العلامة بعد غياب طويل، وبمشيتها المعتادة والقوية تمايلت بتوب وتنورة زاخرة بالتفاصيل الحيوية المستوحاة من المدينة البرازيلية النابضة بالحيوة والألوان والطبعات والنقوشات التي تميز كل من المصمم والمدير الإبداعي ريس جوردون والمدينة الجميلة. أما عن الأقمشة فكان اللوك الأول "شيفوني بامتياز" كما وصفه المصمم تماما وأنثوي إلى حد كبير.

"البولكا دوت" أو الأقمشة المرقطة تعود إلى الواجهة

غلبت طبعة الأقمشة المرقطة أو المنقطة (بولكا دوتس) على باقي النقشات أو الطبعات التي كانت حاضرة في المجموعة فتضمنت نصف الإطلالات تقريبا العديد من القطع المنقطة التي جاءت إما بقصة تنورة طويلة أو ميدي وفساتين وقطع علوية (توب) دلالة لاستحضار روح الرحلات البحرية والعطل والأجواء الساحرة للحظات الصيف التي نحلم بعيشها بكل أناقة ولمسة أنثوية تزين إطلالاتنا.

الألوان الزاهية وكأنها لوحات لرسام مشهور

تألقت العارضة البرازيلية لايزا دي موورا في مسقط رأسها بالمكان الذي ألهمها حب الجمال كما وصفت" بإطلالة خلابة وراقية جمعت بكل وضوح روح وهوية المدينة النيويوركية متمثلة ببنطال بقصة "سيجاريت" أو قصة السيجارة والستيليتو الأسود الراقي، أما روح المدينة الراقصة والحيوية تمثلت بجاكيت "كروبد" أو بوليرو مطرز بتطريز راقي جدا من أحجار وحبات الباييت (الترتر) بعدة ألوان زاهية بدت وكأنها لوحة زهور للرسام "فان جوغ".

إطلالة رائعة أخرى من تنورة مطرزة بنفس تطريزات الزهور نسقت مع قميص أبيض ناصع في إطلالة مثالية ومتوازنة.

فساتين السهرة الأنيقة بالكشاكش

تميزت فساتين السهرات بالهالتر نيك بتفاصيل راقية جدا وأنثوية ومنها ما جاء بلوحة ألوان هادئة كالوردي الباستيل وأخرى جاءت بتفاصيل كشاكش ضخمة من على منطقة الرقبة.