ما هي الأشياء التي يكرهها كل برج في الآخرين

برج الحمل:

من يضربون بأقدامهم أثناء المشي، والأشخاص الذين لا يهتمون بمكالماتهم الهاتفية، والأشخاص الذين لا يستطيعون التفريق بين الحق والباطل بالإضافة إلى القطارات والطائرات المتأخرة.

برج الثور:

يكره الأشخاص الذين يتباهون بأنفسهم كثيرًا و الفوضى وسوء التنظيم،والملابس التي لا تحتوي على أزرار والطهاة الفاشلون وأن يتجاهله أي شخص، أن يسخر منه أحد ولو على سبيل الفكاهة والشخص الجاهل أو غير المثقف.

مميزات وعيوب برج القوس

برج الجوزاء:

يكره الأشخاص الذين لا يتمتعون بروح الدعابة، عدم الاهتمام، الساعات أو الإكسسوارات المكسورة، الأحذية الكلاسيك، الأشخاص الذين يتحدثون ببطء، الأشخاص المتشائمين والأجهزة التكنولوجية المعطلة.

برج السرطان:

يكره الحرارة، ولذلك الصيف ليس من فصولهم المفضلة والأقمشة الثقيلة كالصوف والنوم على الآرائك والأشخاص الذين لا يهتمون بمظهرهم والنقد بكل أشكاله كذلك أفلام العنف والأطفال المشاغبين والأشخاص الذين يخطفون الأضواء.

برج الأسد:

يكره أن يكون هناك شخص يرتدي ثيابًا أفضل منه، أو يمتلك سيارة أفضل منه، أن يتم تجاهله من قبل الآخرين أن يجلس أو يمشي تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، لا يقبل أي إهانة من أي شخص.

برج العذراء:

يكرهون الأشخاص الفوضويين وغير المنظمين والأشخاص الذين لا يهتمون بمكالماتهم والأشخاص الذين لا يرتدون ساعات والأشخاص الذين لا يهتمون بعملهم ومن يقضون معظم أوقاتهم على الفيس بوك أو تويتر ومن لا يتحدثون بطلاقة والمواجهات العاطفية والكوميديا والممثلين الكوميديين بشكل عام.

برج الميزان:

يكرهون الأشخاص الذين لا يحبون الموسيقى. الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة وكما يكرهون أيضًا الأطفال الذين يقطفون الزهور والأشخاص الذين يتعاملون بقسوة مع الحيوانات وقصّات الشعر الغريبة والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والآباء والأمهات الذين يعاقبون أولادهم.

برج العقرب:

يكره مواليد العقرب الأشخاص الذين يقترضون شيئا ما ولا يردونه، أن يغار عليه الحبيب، أن يفشل في إنجاز مهمة ما، أن يتهمه البعض بأنه غير مخلص وتناول الأطعمة غير المعروفة.

برج القوس:

يكرهون تأخر مواعيد رحلات الطيران ويكرهون أيضًا انتظار القطارات أو حتى السيارات ومرافقة الجبناء والأشخاص كثيري الشكوى مدّعي الألم والتعامل بقسوة مع الحيوانات أو الاعتداء عليهم.

برج الجدي:

يكرهون الأشخاص المبذرين والمسرفين والأشخاص الذين يقترضون المال من الغير والأشخاص الذين لا يردون الأمانات إلى أصحابها والآباء والأمهات الذين لا يهتمون بتربية أولادهم و قراءة الشعر.

30 حقيقة عن برج السرطان

برج الدلو:

يكرهون الأشخاص المملين والتقليديين والوجبات السريعة والتحدث عن الماضي والقيل والقال والأشخاص غير العمليين والأطباء النفسيين وعدم الإخلاص والوفاء.

برج الحوت :

يكرهون المياه الملوثة والأشخاص الذين يضحكون بصوت عال جدًا. والأشخاص الذين يهربون من المواجهة والمشروبات الكحولية وارتداء النظارات الطبية.

لمزيد من توقعات الأبراج:

30 حقيقة عن برج الجدي

30 حقيقة عن برج الميزان