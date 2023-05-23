الأميرة إيمان بثوب عصري باللون اللافندر في ليلة حناء رجوة

خطفت الأميرة إيمان الأنظار مرتديةً ثوبًا عصريًا بلون اللافندر من قماش الحرير الناعم، تميَّزت ياقته بتطريزات تقليدية محاكة باللون الأبيض، فيما جاءت أكمامه متوسطة الطول فضفاضة، في حين تنورته تميَّزت بطيات أنيقة جانبية مُزينة بتطريزات بيضاء.

وارتكز مكياج إيمان على ظلال اللون الوردي، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وحملت كلاتش ذات تصميم هندسي.

إطلالة الملكة رانيا في حفل حناء رجوة

ارتدت الملكة رانيا قفطان على شكل فستان طويل باللون االازرق الفاتح من مصمم الأزياء اللبناني سعيد قبيسي، وجاء تصميم القفطان ياقة عالية مع أكمام واسعة وطويلة بتفاصيل كثيرة، ثم انسدل مريحًا حتى أسفل بشكل راق وأنيق، وجاء معه حزام من نفس لون القفطان.

إطلالة الأميرة سلمى في حفل حناء رجوة

أطلت الأميرة سلمى بثوب عصري ناعم باللون الخمري مع تطريز باللون الذهبي، وارتكز مكياج سلمى على ظلال اللون البيج، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وحملت كلاتش صغيرة مناسبة مع ستايل الثوب.

ثوب الآنسة السعودية رجوة آل سيف

اختارت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الاردني في حفل الحناء ثوب يحمل لمسة بلدها من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصريفي، وجاء تصميم ثوب العروس "رجوة" في حفلة الحناء باللون الأبيض، ومُزيّن بتطريز ذهبي وتوشحّت بغطاء أبيض كذلك لتزيد إطلالتها رقيًا وفخامة.