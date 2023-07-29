الأميرة رجوة الحسين تتألق بإطلالة وردية في أحدث ظهور.. تعرفوا على سعرها

في اللقطات المبهجة التي تمت مشاركتها على إنستغرام على حساب الأميرة عالية، ظهرت الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، بشكل لافت في حفل خطوبة إبن عم ولي العهد الأمير طلال صالح.

تألقت الأميرة رجوة بإطلالة وردية اللون من تصميم المصمم "جوليان دوسينا" من العلامة الفرنسية "باكو رابان" فإليكِ تفاصيل الإطلالة.

تم إبراز إحساس الأميرة رجوة الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة الملكية والعملية التي تتسم دائما بالبساطة، حيث ارتدت فستانًا متوسط ​​الطول من Paco Rabanne من مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 للملابس الجاهزة للارتداء ، مما عزز حضورها المتألق في هذا الحدث.

عكس اللون الوردي صور الفرح والحب واللحظات الرومانسية ، وخلقت لحظة لا تنسى وساحرة كان لها صدى لدى المشاهدين الملكيين في جميع أنحاء العالم، حيث استمتع محبو وعشاق الأميرة وسمو الأمير الحسين برؤية الثنائي الملكي الراقي.

جاء الفستان بقصة ميدي من باكو رابان يتميز بنقوش زهرية أنيقة مع ربطة عنق أنيقة. يتم إبراز صورتها الظلية الجذابة من خلال الإنسدالة الرشيقة التي يتألق بها الفستان، التي تتجمع عند خط العنق وتتسع من خلال الأصفاد والحاشية السفلية للفستان والفستان مصمم بفتحة أزرار للإغلاق. مصنوع من 10٪ إيلاستين و 90٪ فيسكوز ، وهو مصنوع بفخر في تونس. من قماش ونسيج فاخر.

الفستان بسعر 455 دينار أردني وعلى مواقع البيع ب770 يورو.

وكانت إطلالتها الجمالية طبيعية للغاية بأناقة ورقي طبيعيين بشعر مرفوع للخلف بغرة جانبية وأنثوية ومكياج طبيعي بظلال اللون الوردي عانقت تفاصيل وجهها الأنثوي الناعم.