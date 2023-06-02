البوابة - في إطلالة وصفت بالأكثر أناقة وإبهاراً، تألقت جلالة الملكة رانيا العبدالله والدة العريس الشاب، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي خطف الأنظار في مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت احتفاءً بالعروسين الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين.

وتميز الفستان الملكي الذي ارتدته الملكة رانيا بالعبدالله بقماش منسدل تراقص على الأرض بهيبة وفخامة وجاء على شكل كيب مع وشاح طويل غطت الزخرفة والتفاصيل الدقيقة وتطريزات حوافه، يذكر أن هذا الفستان من مجموعة مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2023 من إيلي صعب والتي حملت اسم "Golden Dawn" احتفالًا بجمال وأسلوب تايلاند. ويعد هذا الطرح الذهبي مستوحى من حفل ملكي فخم في الدولة الجميلة الواقعة في جنوب آسيا. وقد تعديل الثوب خصيصاً ليلائم ذوق الملكة رانيا التي تعرف بكونها أحد أيقونات الموضة العصرية.

الملكة رانيا في الإطلالة الأكثر إبهاراً في مأدبة عشاء الأمير الحسين

تفاصيل إطلالة الملكة رانيا في مأدبة عشاء الأمير الحسين

اختارت الملكة رانيا مع إطلالتها المبهرة ليل أمس قطعة مجوهرات عزيزة على قلبها هي تاج الخط العربي "العظمة لله"، الذي يعتبر واحدة من أكثر التيجان الفريدة في مجموعة الملكة رانيا، وقد صنعه يان سيكارد لصالح مجوهرات فريد عام 2005. يتميز التاج الرائع بأحرف عربية منسوجة في تصميمه. وبحسب ما ورد كان التاج هدية للملكة رانيا من زوجها الملك عبد الله. وقد ارتدته الملكة رانيا مرتين في مناسبات رسمية منها خلال مأدبة رسمية في لاهاي خلال زيارة الدولة إلى هولندا في أكتوبر 2006.

تركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً تحت التاج مع مكياج بسيط فمن المعروف أن الملكة رانيا لا تستخدم الكثير من مستحضرات التجميل، فهي تنعم بطبيعتها ببشرة رائعة ومشرقة فهي تعتني ببشرتها جيدًا من خلال وضع أفضل المرطبات والكريمات اللطيفة يوميًا. وتستخدم كريم أساس بسيط متبوعًا ببعض أحمر الشفاه والماسكارا الجيدة. أما الحقيبة فكانت كلاتش بوكس جلد بلون كريمي.

هذا واختتمت احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بحفل عقد قران وزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإقامة مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية في منطقة دابوق بالعاصمة عمّان. يذكر ان حفل الاستقبال الرئيسي قد حضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد من العائلة الهاشمية، وملوك وملكات، وأمراء وأميرات، ورؤساء دول عربية وأجنبية وكبار المسؤولين.

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