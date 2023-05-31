الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالشماغ الأحمر (صور)

يحرص كل شعب على الاهتمام بعاداته وتقاليده وأبراز تراثه في كل مناسبة، ومن عادات الشعب الأردني ارتداء الشماغ الأحمر الذي يمزيهم عن بقية الشعوب، كما تحرص العائلة المالكة الأردنية على إبراز هويتها من خلال الشماغ الاحمر، ومع اقتراب عرس العرس الملكي نستعر أبرز إطلالات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالشماغ الأحمر.

وهناك قلة من الأردنيين تستخدم الشماغ طوال العام ، وتكاد تنحصر ببعض كبار السن ويقبل الشباب على استخدامه أيام البرد فقط، لا يستخدم الشماغ في الأردن عادة دون عقال.

لماذا سمي الشماغ الأحمر بهذا الاسم؟

يعود تاريخ لبس الشماغ الأحمر إلى حضارات مُعرقة في القدم، خصوصًا حضارات ما بين النهرين في العراق، فقد وردت كلمة شماغ في اللغة السومرية وهي تتكون من مقطعين (اش) و(ماخ) بمعنى غطاء الراس.

من هو مخترع الشماغ الأحمر؟

يرمز إلى الشماغ الأحمر إلى التكاثر والخير أو المطالبة بحصة المعبد من الثروة السمكية في أهوار جنوب العراق، أما الخطوط السوداء في حواشي هذه الشبكة تتعلق بطرد الأرواح الشريرة عن لابسها، وكان أول من لبس الشماغ الأحمر هو الحاكم السومري العادل والمتدين كوديا في الفترة بين 2146 – 2112 ق.