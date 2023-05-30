يصادف في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وفيما يلي أجمل أبيات شعر عن ولي عهد الأردن :

أبيات شعر عن ولي عهد الأردن

ياجبل ما يهزك ريح

كلنا في صفك إخوانك

معك بالتصريح والتلميح

نبذل المجهود في شانك

يامحمد من جفاك ايطيح

ناصرك الله ع عدوانك

رجح قدرك ولك ترجيح

بالعقل ربك عطا وزانك.

سلامي على ولي العهد الأمير الحسين

شبيه حمزة اللي على الدين وحدها

عَلّي كلمة تحسب وتذكر مدى الأزمان

مسيرة بطل واجب للأجيال نكتبها.

في وصف مثلك ماتكفي قوافي

في وصف مثلك ماتكفي قصيدة

أميرنا وولي عهدنا يا الكفو كافي ووافي

اطنخ عسى ايام عمرك سعيدة ومفرحة.

ولي العهد الأردني أنت الكريم بلا منّ ولا هدف

والجو فيك أصيل ليس يفتعل

أنت المسدد رأيا والجسور فما

ترضى القعود بهم الناس منشغل

أنت العطوف إذا ما ضاق منكسر

أنت الدواء إذا ما شاعت العلل

في مدح غيره كنه الحرف حيران

ماهو نقص في الرجال ومهونه

لاشك الأمير الحسين له مواقف شجعان

شعر المدايح حالفه ماتخونه.

قصيدة عن التراث الأردني

هذه عادات بعضها قد تسربي ** ولا بقي الا صفاتن اساسية

لكنها تبقى تراث وينسبي *****ونحتفظ به لاجل اجيال آتية

وبعضها تفرط بشرح وتسهبي ***وبعضها فيها اختصار وتورية

واسدد الفرجات ثم اقاربي **** برغم اني لست رمز وناطية

واعتبر مالك واهلها حبايبي ***واغض طرفي عن وجوهن مقفية

واليوم مالك شامخة في الكواكبي **جزءاا عزيزن ينتسب للاردنيه

فيها مشاريعن تذلل الصعايبي ***ومعاهد للعلم فيها سـارية

ومدرسة لكل دارس وطالبي ***ويحاربون الجهل وكل امية

وكلهم قد صار قاري وكاتبي ***وبعضهم يحمل شهادات عالية

وبعضهم قدهم في اعلى المناصبي **على عواتقهم هموم ومسئولية

واللي موظف واللي قدهو محاسبي **واللي مسئول عن حسابات مالية

توزعوا على اختلاف المراتبي ****في عسكرية وفي مجالات ثانية

وفي مالك سياحة تفتن وتعجبي ***تراثها ثم المناظر الجمالية

على قممها تستقر السحايبي *****الطل والهثعة وامطار فصلية

مثل عروسن كل وقتن تتلبلبي ***وسط غمامة صيف دائم مغطية

قصيدة عن الوطن بدوية

نحن لجل الوطن كلنا جنوده

مع القادة توحدنا بحياده

كريمٍ موطني ربي يزوده

بخير وعز وأمجاد وريادهْ

شعر عن استقلال الوطن الأردن للشاعر حيدر محمود

على هواك اجتَمَعْنــا أيها الوَطَنُ

فأنتَ خـافِقُنــا،والرّوحُ،والبَدَنُ

وإنْ تَعَدّدَ فينـا لَوْنُ أعْيُـنِـنـا

فَـأنتَ أجمـلُ لَـونٍ ..صــاغَهُ الزّمَنُ

أُعيذُ أحلى حِمىً بالواحِدِ الأحَدِ

مِنَ العُيونِ التي تحيا على الحَسَدِ

يَغيظُهـا أنْ تَـرى فيهِ يَداً بِيَدِ

أو أنْ ترى كَبـِداً تَهْفو إلى كَبِدِ

أو أنْ تَرى أَحَــداً يَحْنو على أحَدٍ

فيهِ ..وأنْ تَلتَقي "روحــانِ في جَسَدِ "!

وَحَسْبُ بلادي أنّها قد تأسّسَتْ

على "الحُبِّ" ..لا مَكْرٌ هناكَولا غَدْرُ

ونحنُ أرَقّ ُ النّاسِ طَبْعاً..وإنّما

إذا دَعَتِ الجُلّى ..فإنّــا لها الجَمْرُ

نَعَمْ ..نحنُ أبناءُ الذين انْحَنَتْ لَهُمْ

رِمالُ الفيافي ..وانْحَنى لَهُمُ الصّخْرُ

فلا مَوْضِعٌ في الأرضِ إلاّ وَوَشْمُنـا

عليهِ ..وفي كُلّ ِ الجِهــاتِ لَنا ذِكْرُ

أكْرَمُ الوالِداتِ مَنْ تَلِدُ الجُنْدَ

وأغلى الأبناءِ فينا الجُنـودُ

وأعَزّ ُ البيوتِ مـا كـانَ فيها

مِنْ بَنيهـا : مُجـاهِدٌ أو شَهيد

مَجْدُها المَجْدُ ..وهْوَ باقٍ على الدّهْرِ

وتَبْلى الأيامُ..وَهْو جَــديــدُ