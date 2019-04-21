الأناقة دون تكلف عنوان مجموعة كارولينا هيريرا لزفاف ربيع 2020 (صور)

منذ إطلاق ماركتها البارزة في العام 1981، حجزت المصممة الفنزويلية الأمريكية الشهيرة "كارولينا هيريرا"، مكانة بارزة في عالم الموضة والأزياء، واشتهرت ببصمتها الخاصة في الأناقة والفخامة.

وبحسب مجلة "بيزنس أوف فاشون"، افتتحت هيريرا (80 عامًا) أول متجر لها في مدينة ماديسون الأمريكية العام 2000، وأنشأت منذ ذلك الحين ما يصل إلى أكثر من 18 متجراً حول العالم.

تتميز تصاميم هيريرا بالأصالة والأناقة دون تكلف، وكانت اختيار مجموعة من الشخصيات المرموقة، مثل جاكلين كينيدي وميشيل أوباما، وفي كل موسم، ننتظر كل جديد تقدمه كارولينا هيريرا، وخاصة فيما بتعلق بأزياء العروس وفساتين الزفاف الخلابة.

بدأ مؤخرًا أسبوع موضة العرائس لربيع 2020، ومن بين مختلف المصممين الذين شاركوا بمجموعات استثنائية، كشفت كارولينا هيريرا عن مجموعتها لفساتين زفاف ربيع 2020، وكما هو متوقع، تميزت المجموعة ببصمة هيريرا المميزة في الأناقة والأصالة.

ووفقا لما نقلته مجلة "فوغ"، كشف "ويس غوردون" (32 عامًا) المدير الإبداعي لكارولينا هيريرا، عن مجموعته الاستثنائية لربيع 2020، تحت عنوان "الحلم الرومانسي"، وأوضح أن هدف الماركة هذا الموسم، يكمن في تقديم تصاميم أنيقة تتحدث عن نفسها دون تفاصيل إضافية وأقمشة قاسية أو صلبة.

تألفت المجموعة من 16 قطعة تميزت بالبياض الناصع، وتنوعت بين الفساتين المنفوشة ذات التل، وأخرى انسيابية من الساتان، كما تميزت التصاميم بقصّات صدر مختلفة تنوعت بين قصّة الصدر V وشكل القلب، بالإضافة إلى تصاميم تميزت بأشكال الفيونكة الضخمة وتصميم الطبقات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتخل هيريرا في مجموعتها عن الدانتيل، كما اعتمدت على التل والساتان أيضًا، ومن بين تصاميم فستان الزفاف الطويل التقليدي، شملت المجموعة تصميم استثنائي للزفاف، وهو عبارة عن جمبسوت ساتان رائع تميز بأكمام طويلة وقطعة تشبه الكاب من الدانتيل تنسدل خلف العروس.

كشف ويس أيضًا أن مجموعة هذا الموسم تميزت بتصاميم أكثر حشمة مستوحاة من ستايل "غريس كيلي"، كما وصف أحد الفساتين باللون الأبيض العاجي يتميز بياقة عالية وضيق عند الخصر، بأنه "يعكس أسلوب وبصمة هيريرا المميزة".

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