الأنوثة تتجسد في عطر نارسيسو الجديد.. لعاشقات المسك خصيصا

تحتفل علامة (Narciso Rodriguez) بقيادة مصمم الأزياء الأميريكي "نارسيسو رودريغيز" بالذكرى العشرين لإطلاق عطر (For Her) الأيقوني والأنيق والحسي.

وتشارك صانعة العطور (Sonia Constant) طموح مصمم العطر الأساسي لتعزيز أناقة المرأة الطبيعية بدون تغيير جمالها الأصيل، فهذه هي امرأة "نارسيسو رودريغيز" تحتفل بأنوثتها بكل طبيعية ورقة وبلا أي مبالغة.

ويصادف العام الحالي 2023 الذكرى السنوية العشرين لعطر For Her من Narciso Rodriguez. وقالت مصممة العطر "يصعب علي أن أتخيل أن 20 عاما قد مرّت بالفعل على إطلاق For Her.

إنه عطر أزليّ فعلاً، فنشعر وكأنّه تمّ ابتكاره بالأمس! أمّا على الصعيد الشخصيّ، فأشعر أنّني محظوظة لأنّني حظيتُ بالفرصة لأشارك في كتابة فصل جديد من تاريخ هذا العطر المميّز. والأهم من كلّ ذلك هو أنّني متحمّسة حقاً لرؤية طريقة تطوّره واستمراره في النجاح في العشرين عاماً القادمة"

لماذا لا يزال العطر الأيقوني في الطليعة منذ 20 عامًا؟

"أعتقد أنّ حقيقة أنّ العطر هو ثمرة رؤية مصمّم حقيقية من دون الاهتمام بقيود السوق أو الاختبارات أو تحليل الاتجاهات هي ما جعله يستمرّ ويبقى رائداً وأزلياً أيضاً في العام 2003.

لقد كان عطراً سابقاً لعصره عندما تمّ إصداره للمرّة الأولى وقد حدّد بالتالي الاتجاه لصناعة العطور الحميمة. إنّها حرّيّة الخيال التي ولّدت هذا الإبداع وهذا ما يجعله ناجحاً جداً حتّى بعد عشرين عاماً من إطلاقه" هكذا عبر مصمم العطر الأصلي أوليفييه بولج بالحديث عن العطر وكيفية تأثيره على خط عطور الدار.

ما إذا نظرنا إلى جميع العطور التي تصمد أمام اختبار الزمن، التي تستمر في النجاح بعد مرور عشرين عاما على إطلاقها، التي تتمتّع بقاعدة معجبين حقيقية ويدعمها مستهلكون مخلصون، سنر أن هذا هو حال عطر For Her من Narciso Rodriguez فقد نجح Narciso في سرد قصّته وإظهار فلسفته من خلال العطر.

مكونات عطر نارسيسو الجديد وتوفره في الأسواق

تبرز في مقدّمة العطر الجديد كليا باقة الأزهار البيضاء المشكلة والتي تشكل توقيع هذا العطر الحديث والعصري مع براعم الفرانجيباني والغاردينيا.

أما قلب العطر فيعبق بعبير زهور الحبقة ومسك الروم والياسمين حيث تعزز هذه المكونات فوحان العطر لآداء مذهل يستمر طويلا، وتدعمها القاعدة الأكثر أناقة وغموضا وحسية بتوليفة من الباتشولي وقلب المسك الأيقوني الذي يمز خط عطور نارسيسو رودريغيز منذ العام 2023.

وتم استخدام المسك الذي تشتهر به العلامة في عطر For Her Forever ببراعة حيث يبرز المسك الأيقوني الذي نشتهر به في قلب تكوينة العطر وهو مستوحى من المسك المصري الذي وقع في حبه Narciso في بداية مغامرته في نيويورك.

لكن بما أن الغموض يشكّل جزءاً أساسياً من امرأة For Her، فإن تكوين قلب المسك يجب أن يبقى سرا".

ويتوفر العطر الجديد بالأسواق بداية من الأسبوع المقبل بسعر يبدأ من 100 دولار.