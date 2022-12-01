شهر جمادى الأول هو أحد شهور السنة الهجرية، وهو الشهر الخامس في ترتيب الشهور الهجرية؛ حيث يسبقه شهر ربيع الثاني ويليه شهر جمادى الثاني.

والأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر هجري يصوم فيه المسلم وذلك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير عن الذنوب والخطايا، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة.

الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 2022

الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 2022 يوم الثلاثاء 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022

الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 2022 يوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر 2022

الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 2022 يوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022

فضل صيام الأيام البيض

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام وهي الأيام البيض عدا شهر ذي الحجة لا يصوم الأيام البيض فيها لأنها تتوافق الأيام البيض مع أيام التشريق ولا يستحب الصيام فيها.

وقد جاء في الحديث الشريف "صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، وهِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ ، وأربعِ عَشْرَةَ وخمسُ عَشْرَةَ".

أدعية شهر جمادى الأولى

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، اجمع لي خير الدنيا والاخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وتقرأ اثنتي عشرة مرة : "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا".

دعاء شهر جمادى الأولى، اللهم هب لي بكرامتك ، وأتم علي نعمتك ، وألبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدنيا والاخرة، اللهم لا تسلمني بجريرتي، ولا تخزني بخطيئتي، ولا تشمت بي أعدائي، ولا تكلني إلى نفسي في دنياي واخرتي ، اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، وفي قبضتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.

أسألك يا رب بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو سماك به أحد من خلقك أو ملائكتك ورسلك وباسمك المخزون المرفوع في علم الغيب عندك، وباسمك الأعظم الأعظم الذي هو حق عليك، أن تستجيب لمن دعاك به، وبكل حرف أنزلته على نبيك موسى ، وبكل دعوة دعاك بها أحد من خلقك، وبكل حرف أنزلته على محمد نبيك، أن تستجيب لي ، وأن تجعلني في عياذك وحفظك وكنفك وسترك وحصنك وفي فضلك.

إنك أنت الحي الذي لا يموت، وأنا خلق أموت ، فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي واخرتي ، واغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

إلهي خلقتني ولم أك شيئا مذكورًا، وأنا عائذك وعائذ إليك ، وقد ظلمت نفسي ، وأنا مقر لك بالعبودية ، معترف لك بالربوبية، مستغفر من ذنوبي ، فأسألك أن تغفر لي، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان.

يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة والمشية ، والقدرة والظلمات والنور يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى ، وولي كل حسنة ونعمة.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك، وأفضلهم لديك، وأعلاهم منزلة عندك ، وأشرفهم مكانا وأفسحهم في الجنة منزلاً، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا الله أنت الدائم القائم، يا الله أنت الحي القيوم ، يا الله أنت العلي الأعلى ، يا الله أنت المتعالي في علوك ، إله كل شيء ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ، وصانع كل شيء ، القاضي الأكبر القدير المقتدر ، تباركت أسماؤك وجل ثناؤك.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره، وسهَلْ لي فيه ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد، وكل صامت علم منه باطن محيط ، مواعيدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.



يا كريم الصفح ، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا غياثاه، يا سيداه يا مولاياه، يا غاية رغبتاه ، أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار، فإني ضعيف مسكين مهين ، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022