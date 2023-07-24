الإجازة الصيفية في موريشيوس

موريشيوس هي جزيرة من المناظر الطبيعية الخلابة، والتي تشتهر بشواطئها الخلابة وغاباتها المورقة ومزيج فريد من الثقافات، وهي مقصد السوّاح للاستجمام والسياحة العلاجية، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر تقع في وسط المحيط الهندي، وتتميز دولة موريشيوس بشواطئها الرملية البيضاء، وسلاسلها الجبلية الشاهقة، وخلجانها وكهوفها، ومناخها وموقعها الجغرافي وتضاريسها.

ومع حلول فصل الصيف، يكثر الزيارة في مثل هذا الوقت من العام لدولة موريشيوس لقضاء شهر العسل أو المغامرة أو مكاناً مناسباً للعائلات أو السفر الفردي، قوموا بزيارة دولة موريشيوس الآن واستمتعوا بسحر هذه الجنة الاستوائية في هذا الصيف:

الطبيعة المذهلة:

إلى جانب جمال شواطئ موريشيوس تفتخر بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة، استكشفو الأرض ذات الألوان السبعة في "شاماريل" وهي عجائب جيولوجية بها كثبان رملية تعرض سبعة ألوان مميزة، لا تنسو التنزه بين شلالات "تاماريند" وزيارة حديقة "بامبلموسز" النباتية المورقة واستمتعوا بالمناظر الخلابة من فوهة بركان ترو أوكس سيرفس.

الحياة البحرية :

دولة موريشيوس هي جنة حقيقية لعشاق الحياة البحرية لعيش مغامرات مثيرة تحت الماء تجعلها وجهة من الدرجة الأولى للغطس والغوص والرياضات البحرية المتنوعة، حيث تدعوكم موريشيوس للانغماس في عالم من الحياة البحرية النابضة بالحياة بما في ذلك الأسماك الملونة والسلاحف وحتى الدلافين. وتعد حديقة بلو باي البحرية و Île aux Cerf من الأماكن التي يجب زيارتها لمشاهدة العالم الآسر تحت الماء.

دفئ الترحاب للسكان المحليين:

شعب موريشيوس يشتهر بلطفهم وكرم ضيافتهم. احتضنوا الثقافة المحلية وتفاعلوا مع السكان المحليين الودودين للحصول على إحساس حقيقي بروح الجزيرة.

الشواطئ الساحرة:

تفتخر دولة موريشيوس بأحد أفضل الشواطئ سحرًا في العالم برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية الصافية، من شواطئ" بيل مار" و "ترو أو بيتشيز" الشهيرة إلى" فليك إن فلاك" و "لو مورن" الأكثر تفرداً بجمال الانعزال فيها، يوفر كل شاطئ مكانًا فريدًا وشاعريًا للاسترخاء وتجديد الطاقة وسواء كنتم ترغبون في الاسترخاء تحت أشجار النخيل المتمايلة أو الانغماس في الرياضات المائية المثيرة فإن شواطئ موريشيوس توفر كل هذا وأكثر بكثير.

التراث الثقافي الغني:

دولة موريشيوس تمتلك مزيج ثقافي رائع ناتج عن تاريخها المتنوع، فهي تدعوكم موريشيوس إلى إستكشاف الأسواق المحلية النابضة بالحياة واستكشاف تراث الجزيرة الغني. لا تنسو زيارة "أبرافاسي غات" أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو للتعرف على ماضي الجزيرة كنقطة هجرة مهمة واستكشاف مختلف المعابد والمساجد التي تعرض التعايش المتناغم بين الأديان المختلفة.

المطبخ الشهي اللذيذ

مطبخ الجزيرة عبارة عن مزيج مبهج و شهي من المطبخ الهندي والصيني والأفريقي والأوروبي، ولا تنسو تذوق طعام الشارع اللذيذ مثل دول بوري والسمبوسك وتمتعوا بأطباق المأكولات البحرية الطازجة واستمتعوا بالنكهات الفريدة التي سيدفعكم مزيج التوابل فيها لتذوق المزيد.

أماكن الإقامة الفاخرة:

تشتهر دولة موريشيوس بمنتجعاتها وفنادقها ذات المستوى العالمي والتي تلبي احتياجات كل مسافر سواء كنتم تبحثون عن فيلا فاخرة على شاطئ البحر أو فندق ساحر أو منتجع عائلي شامل فإن موريشيوس مزيج من كل شئ تبحثون عنه، استمتعو بضيافة راقية ومناظر خلابة ووسائل راحة من الدرجة الأولى تجعل إقامتكم لا تُنسى.

الطقس المثالي على مدار السنة:

تتمتع دولة موريشيوس بمناخ استوائي مما يجعلها وجهة مثالية على مدار العام. سواء كنتم تخططون للزيارة في الصيف أو خلال أشهر الشتاء المعتدلة يمكنكم ضمان تجربةٍ لا تنسى إذ يضمن مناخ الجزيرة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والاسترخاء على الشاطئ بغض النظر عن الموسم.

روعة التسوق:

توفر موريشيوس جنة التسوق استكشفو الأسواق الصاخبة لشراء الهدايا التذكارية الأصيلة والحرف اليدوية والمنتجات المصنوعة محليًا و لا تنسو زيارة" كودان واتر فرونت" في "بورت لويس" حيث يمكنكم العثور على مجموعة واسعة من المتاجر والبوتيكات والمطاعم لتختبروا الحياة الحقيقة للجزيرة .

رياضات المغامرة:

سيجد مدمنو الأدرينالين عددًا كبيرًا من رياضات المغامرة للاستمتاع بها في موريشيوس، من رياضة ركوب الأمواج شراعيًا في "لو مورن" إلى المشي لمسافات طويلة في منتزه" Black River Gorges " الوطني، تقدم الجزيرة مجموعة واسعة من الأنشطة لإرضاء الباحثين عن المغامرة.

أهم الأماكن السياحية التي يجدر بكِ رؤيتها في جزيرة موريشيوس