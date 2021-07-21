الإجازة العائلية الأروع خلال عيد الأضحى مع عرض "نحن عائلة" من فندق دبليو دبي - النخلة‎‎

استعدوا لحزم أمتعتكم لقضاء إجازة عائلية لا مثيل لها في فندق دبليو دبي – النخلة، مع العرض الجديد من الفندق "نحن عائلة".

يتوفر العرض طوال موسم الصيف، ليهيئ فندق دبليو دبي – النخلة الأجواء لإجازة عائلية مثالية بفضل المزايا التي يوفرها من خلال عرضه "نحن عائلة". يحصل الضيوف الذين يحجزون إقامتهم بهذا العرض على غرف فندقية بإطلالة مذهلة على المدينة، إلى جانب الحصول على خصم لا يفوّت قدره 50 بالمائة على الغرفة الثانية مع مزايا رائعة أخرى.

وقد صممت الغرف الأنيقة ذات التقنيات المتقدمة في فندق دبليو دبي – النخلة، والذي يعدّ الوجهة المثالية للإجازات العائلية، لترضي الجانب المرح لدى جميع أفراد الأسرة، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع باستكشاف الغرف المميزة التي تتسم بالفخامة والراحة في نفس الوقت مع إطلالات مدهشة على أفق مدينة دبي وجزيرة النخلة في جميرا والخليج العربي. وبوسع العائلات كذلك الاستمتاع بالراحة الفائقة على الأسرّة الوثيرة بالفندق، أو قضاء وقت ممتع على أنغام الموسيقى أو تناول المشروبات في غرفهم، أو الاسترخاء على الكراسي المريحة في الشرفات.

ولا تنتهي مفاجآت الإجازة هنا! إذ يمكن للضيوف تناول إفطار شهي كل صباح في مطعم LIV الأنيق بالفندق للاستمتاع بألذ الأطباق الشهية بفضل الإفطار المجاني المتاح لجميع أفراد العائلة. ما عليكم سوى الحجز عبر الإنترنت واستخدام رمز ZJ5W للاستفادة من العرض الترويجي "نحن عائلة"، والاستعداد لعيش أروع إجازة في الفندق الأكثر حيوية بدبي.

عرض "نحن عائلة"

المكان: فندق دبليو دبي – النخلة

الوقت: من الآن وطوال أشهر الصيف

التفاصيل: احجز عبر الإنترنت باستخدام الرمز ZJ5W للحصول على خصم قدره 50% على الغرفة الثانية، بالإضافة إلى إفطار يومي مجاني لكافة أفراد الأسرة في مطعم LIV بالفندق.

ملاحظة: تبدأ الأسعار من 650 درهمًا إماراتيًا.

يطبّق الخصم عند الوصول للتأكد من كون شاغلي الغرفة الثانية هم أطفال في سن 16 عامًا أو أقل خلال فترة الإقامة.

احجز الآن عبر الرابط: https://www.marriott.com/

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