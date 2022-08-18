الإطلالة الأولى للآنسة رجوة آل سيف بعد الخطوبة

خطفت الآنسة رجوة آل سيف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وأضاف الأمير الحسين الصورة الجديدة بتعليق جاء فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند، على الأمنيات الصادقة".

إطلالة رجوة آل سيف بعد الخطوبة

تألقت الآنسة رجوة في الصورة الأولى برفقة خطيبها الأمير الحسين بعد إعلان خطوبتهما بفستان طويل بأكمام منتفخة من قماش الحريرمما أبرز خصرها النحيل بحزام من نفس اللون من ماركة Costarellos.

واعتمدت رجوة على مكياج ناعم ناسب ملامحها ومنحها لمسة خاصة، إلى جانب تسريحة شعر ويفي منسدل على كتفها مما ناسب طبيعة وجهها، وكما زينت رجوة ذات الابتسامة الساحرة إطلالتها بمجوهرات مرصعة بالألماس ناعمة ولامعة منحها لمسات أنيقة.

من هي خطيبة ولي العهد؟

خطيبة ولي العهد هي رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف هي شابة سعودية، ولدت في العاصمة السعودية الرياض في يوم 28 أبريل 1994، والدها هو الأستاذ خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف ووالدتها هي السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري.

خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله

نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأربعاء، 17 أغسطس 2022، تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

الملكة رانيا تتألق بالأسود في خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالرياض