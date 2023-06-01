رجوة آل سيف تتألق بفستان زفاف بتصميم حصري من اللبناني إيلي صعب - تفاصيل الإطلالة

ضمن أجواء يغمرها الحب انطلقت مراسم الحفل باستقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله المدعوين للحفل من بينهم أفراد عائلة العريس وزعماء بعض الدول العربية.

وأطلت العروس رجوة آل سيف بإطلالة يلفها الجمال ونقاء اللون الأبيض بفستان بتفاصيل جميلة من المصمم اللبناني إيلي صعب.

تفاصيل فستان زفاف رجوة آل سيف

تميز الفستان بتفاصيل غاية في الرقي والروعة بتفاصيل خياطة دقيقة أوت كوتور بلمسة المصمم اللبناني الخاصة فبتفاصيل فتحة من عند أعلى الصدر والأكتاف لتفصيل عصري وجديد، إضافة إلى درابيه على الأسلوب المميز بالدار حيث التفت التفاصيل والطيات والثنيات الدقيقة البيضاء من التافتا والحرير الطبيعي على الخصر لترسم لوحة جمالية عصرية داعبت جمال ورشاقة السيدة رجوة آل سيف بإطلالة غاية في الروعة ، إطلالة أقل ما يقال عنها بأنها تخطت حدود جمال الملوكية والرقي.

تفاصيل الطرحة الملوكية الطويلة

بطرحة من التول الأبيض الناعم المنسوج من أزهار اللوتس من أجود وأندر الأماكن في العالم نسجت الطرحة البيضاء الراقية لتنسدل على شعر السعودية الشابة وامتدت إلى الأرض بذيل طويل وأنيق تميز بالتطريزات والتخريمات والدونتيل المشبوك مع نسيج الطرحة لنتيجة رائعة لطرحة لا تنسى.

التنسيق البسيط والعصري

نسقت العروس الفستان الراقي والطرحة بزوج أقراط أذنين من الألماس والذهب الأبيض اللامع وتاج من الألماس والذهب الأبيض .