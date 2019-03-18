هكذا يستجيب كل برج للانتقادات

يعجز الدلو عن تقبل النقد مهما كان شكله أو مصدره

تختلف درجة تأثر الناس بالانتقادات، وتتباين ردود فعلهم وفقًا لطبيعة ومصدر الانتقاد وحتى برج المستمع لهذا النقد، فهناك من يرى النقد وسيلة لتطوير نفسه، بينما يراه آخرون هجومًا على شخصيتهم يجب الرد عليه بشراسة.

وفيما يلي جلبنا لكم من مجلة "يورتانغو" كيف يستجيب كل شخص للانتقادات وفقا لبرجه:

برج الحمل

يرى أبناء برج الحمل الأخطاء كدروس يتعلمون منها، ولذلك يتقبلون النقد كفرصة تعليمية، ولكنهم قد يميلون للعجرفة ويعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى سماع ما يقوله أي شخص آخر.

برج الثور

كلما زاد تفكير برج الثور العنيد بالنقد، كلما زاد اعتقاده أنه على صواب، وبمجرد اتخاذه قرارًا ما يصعب تغيير رأيه.

برج الجوزاء

يجيد الجوزاء التعامل مع الانتقادات ولا يمانع مناقشة أخطائه مع منتقده لتحسين أدائه.

برج السرطان

يرى أبناء برج السرطان النقد كهجوم، فمن الصعب عليهم سماع التعليقات السلبية، ويشعرون بالحاجة لتفسير ما حدث.

برج الأسد

تتوقف استجابة برج الأسد نحو الانتقادات على موجهها، فإذا كانت قادمة من شخص يحترمه الأسد سيراها كنصيحة مفيدة، وإذا كانت صادرة من شخص يرى الأسد أنه لا يعرف ما يتحدث عنه، فسيتجاهله.

برج العذراء

يجد برج العذراء صعوبة في تقبل الانتقادات وخاصة تصديق أنه أخطأ، فهو لا يقوم بأي شيء دون التفكير فيه مليًا.

برج الميزان

يتظاهر الميزان بأنه يتقبل الانتقادات، لكنه لا يحب الاعتراف بالخطأ امام الاخرين، وينتقد نفسه عندما يشعر بأنه فشل.

برج العقرب

لا يخجل العقرب من المواجهة، وعندما ينتقده أحد عليه أن يكون مستعدًا لرد فعل عنيف منه.

برج القوس

يتقبل القوس الانتقادات ويصغي لما يحتاجه من انتقادات الاخرين وتجاهل البقية، وفي النهاية سيقوم بالأمور على طريقته.

برج الجدي

برج الجدي يرى الانتقادات كوسيلة للتحسين من قدراته، فهو دائما ما يبحث عن حلول للمشاكل وطريقة أفضل لأداء المهمة.

برج الدلو

يعجز الدلو عن تقبل النقد مهما كان شكله أو مصدره، فدائمًا ما تسيطر مشاعره عليه وتدفعه للهرب من المواجهة.

برج الحوت

برج الحوت شديد الحساسية ويعتبر أي تعقيب على افعاله هجوم لا يغتفر على شخصيته وكيانه ككل، مما يدفعه للاعتقاد أنه بلا موهبة وفاشل.

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