القماش هو النسيج الذي تتمّ صناعته من مجموعتين من خيوط السدى وخيوط اللحمة

القماش هو النسيج الذي تتمّ صناعته من مجموعتين من خيوط السدى وخيوط اللحمة، وتتكوّن هذه الخيوط من ألياف طبيعيّة أو اصطناعيّة أو مزيج بينهما، وللأقمشة عدّة استخدامات منزلية، مثل الملابس، والفرش وغيرها، ولكن بعد أن يمرّ على استخدام هذه الأقمشة مدّة من الزمن تصبح قديمة، مما يضطر ربّة البيت إلى رميها في القمامة.

وتمّ اللجوء عملية إعادة التدوير؛ للاستفادة من الأشياء القديمة المستعملة بإعادة تصنيعها مرّة أخرى، ولهذه العملية عدّة فوائد مثل، شعور الشخص بالسعادة، وإضافة لمسات جديدة إلى البيت، وتوفير المال الذي قد ينفق في شراء أقمشة جديدة، وفي هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة بسيطة وممتعة لاستغلال بقايا الأقمشة في البيت:

1- تجميع قصاصات مربّعة من الأقمشة القديمة وتخييطها معاً؛ لعمل مفرش طاولة جميل، أو مفرش مختلف الألوان للرحلات.

2- تحويل تنوره قديمة إلى حقيبة؛ لحفظ المستلزمات المدرسية مثل الكتب والأقلام، مع إضافة اللمسات الشخصية عليها.

3- استغلال الجوارب القديمة؛ لعمل ألعاب للأطفال ذات ألوان زاهية وجميلة.

4- عمل علبة ألوان من القماش السادة القديم.

5- قص أقمشة أسرّة أو فساتين قديمة على شكل مستطيل أو دائري حسب الرغبة؛ لعمل مفرش صغير يوضع تحت أطباق الطعام عند تناوله.

6- عمل خيمة جميلة من مفارش قديمة ووضعها في غرفة الأطفال؛ من أجل اللعب بها.

7- استعمال فساتين قديمة وتحويلها إلى مفرش طاولة.

8- عمل الشيفونات القديمة شالاً لغطاء الرأس.

9- نزع كم بلوزة صوف قديمة، ثمّ وضعه داخل قارورة زجاجيّة.

10- احضار ثلاث مناشف بثلاثة ألوان، ثم قصها إلى شرائح طولية؛ لعمل سجادة صغيرة ووضعها في الممر أو المطبخ أو الحمام.

11- قص المناشف القديمة واستخدامها في تلميع السيراميك أو مسح أواني الطبخ.

12- جمع حقائب اليدين القديمة، ثم تعليقها على الحائط، وتزيينها ببعض الزهور الصغيرة المجفّفة؛ لإلصاق صور العائلة عليها.

13- استغلال حقيبة سفر قديمة كطاولة؛ لوضع الإكسسوارات، أو كخزانة؛ لوضع كتب الأطفال بها، أو وضعها بالمطبخ لوضع البهارات عليها.

14- صناعة أغطية من أقمشة الستائر القديمة؛ لتغطية سلة المهملات.

15- استخدام الستائر القديمة في تغطية كرسي قديم.

16- قصّ القطع القديمة على شكل ورود وقلوب ثمّ حشوها بالستان؛ لتزيين غرف النوم بها.

17- استخدام الأقمشة القديمة كواقيات لأواني المطبخ.

18- عمل مفارش صغيرة وتزيينها بالخرز وغيره حسب الرغبة، لتزيين غرف البيت.

19- صنع أكياس للورد المجفّف من قماش الأورجنزا ووضعها في دورات المياه أو في السيارة.

20- الرسم أو الطباعة على قطعة قماش من الحرير؛ لتحويلها إلى قطعة فنية ذات قيمة أو حقيبة صغيرة مطرّزة للمناسبات.

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