خطورة الإفراط في تناول الخضروات!

الخضراوات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية كالشعور بالتعب والتوتر

شجع الأطباء على تناول الخضروات بكميات كبيرة، من أجل الحصول على صحة جيدة، ولكن هناك دراسات علمية، تثبت أن تلك الأطعمة تسبب مرضًا خطيرًا للإنسان.

وأكدت طبيبة الأمراض الباطنية، «سفيتلان كوجان»، أن الوجبات التي تتضمن الخضراوات، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية كالشعور بالتعب والتوتر.

وأوضحت دراسة، نشرت على موقع «Medical Daily»، أن الخضروات الورقية والحمص والأغذية يمكن أن تسبب مرض «سمية النحاس»، فمن الممكن أن يؤدي ارتفاع نسبة النحاس في الجسم إلى الإصابة بأمراض الكلى والأمعاء.

وفي عام 2013، أكدت دراسة أخرى، أن زيادة نسبة النحاس بالجسم، يمكن أن تؤدي للإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت «كوجان» لقناة «CBS» الأمريكية: «لابد أن تكون الخضروات الورقية جزءًا من نظامنا الغذائي، ولكن من دون الإفراط في تناولها بصورة مبالغ فيها»، مشيرةً إلى أن نقص نسب النحاس في الجسم، يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض كفقر الدم وهشاشة العظام.

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