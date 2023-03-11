الاكتئاب: الأسباب، الأعراض، العلاج

تتقلب مشاعرنا باستمرار، في بعض الأحيان نشعر بالسعادة والبهجة والأمل في غد مشرق، وفي احيان أخرى نشعر بالحزن والإحباط وقليل من اليأس، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نشعر بالحزن سواء كان ذلك بسبب مصاعب الحياة أو انقطاع العلاقات أو فقدان أحد الأحباء أو الفشل الذي قد نواجهه، في حين ان من الطبيعي الشعور بالحزن، لكن كيف يمكن أن نعرف أن هذا الحزن قد يتحول إلى اكتئاب؟

ما هو الاكتئاب؟ ما هي اعراض الاكتئاب؟ كيف يتم تشخيص الاكتئاب؟ ما هي أسباب الاكتئاب؟ ما هو علاج الاكتئاب؟ كم تستمر مدة علاج الاكتئاب؟ متى ينتهي الاكتئاب؟ ما هي علامات الشفاء من الاكتئاب؟

ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو مشكلة شائعة تصيب الناس من مختلف الأعمار، يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا من نوبة اكتئاب في حياتهم، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم التعرف عليها أو علاجها، ومن ناحية أخرى يعتبر الاكتئاب مشكلة طبية يبدأ بحزن طبيعي بعد حدث كبير في الحياة أو قد يبدأ دون اي سبب واضح، يصبح الشعور بانخفاض في المزاج وحزن شديد، ويستمر لفترة طويلة ويؤثر على الحياة العادية.

أعراض الاكتئاب

الاكتئاب هو ليس أحد الصفات الشخصية أو نوع من أنواع الدلع، وأهم اسباب أعراض الاكتئاب هي انكسار العواطف والأفكار والسلوك والوظائف الجسدية باعتبار انعكاس خللاً بوظائف الدماغ، ولا يمكن الجمع بين الأعراض في كل مريض، وعمومًا تشمل الأعراض الرئيسية للاكتئاب الحالة العاطفية المتشائمة والحزينة، والتفكير المتشاؤم، اليأس، الشعور بالعجز وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة، فقدان الاهتمام في كل موضوع تقريبًا، الانهيار الصباحي وخصوصاً في فترات الصباح المبكرة، الشعور بالفراغ في كل الأمور تقريبًا، قلة التحفيز ومن الصعب تحديد الهدف والتركيز على هدف معين، الخوف والقلق، وقد يكون هناك اضطرابات داخلية والتوتر وقد يشتكي بعض المرضى أنهم لا يستطيعون البكاء.

وغالباً ما تتبادر إلى ذهن المريض الأحداث السلبية التي مرّ بها في الماضي، ويمكن أن يتزايد الشعور بالندم، ويشعر المريض باستمرار أن لا قيمة له أو أنه مذنب ويجد الصعوبة في الثقة بنفسه، ويشعر بأنه وحيد، وياتي إلى باله أفكار سلبية حول المستقبل.

ومن أعراض الاكتئاب أيضاً يقل الكلام ويزيد النسيان، ويكون لدى المريض أفكار مشوهه، قلة النوم وقلة التركيز، الاستيقاظ في الصباح المبكر وعدم النوم مرة أخرى، فقدان للشهية أو فقدان للوزن، ويمكن للشخص أن يحاول الانتحار أو يؤذي نفسه أو من حوله،

أعراض عودة الاكتئاب

الشعور بالرغبة في الانعزال وعدم رؤية أحد

عدم الاختلاط مع الناس

قلة الكلام

الانسحاب من المناسبات سواء فرح أو حزن

وجود تغير في نمط النوم

الشعور بالإرهاق والتعب طيلة اليوم

الاستيقاظ في منتصف الليل أو العكس النوم لساعات تزيد عن الحد الطبيعي.

تشخيص الاكتئاب

تشخيص الاكتئاب يتم عن طريق الفحص النفسي حيث تظهر بعض الأعراض الجسدية، كأعراض مشابهة للاكتئاب، يجب التمييز بين هذه الأنماط من أجل التخطيط السليم، والعلاج الصحيح.

يستخدم الطبيب النفسي بعض الفحوصات لإجراء تشخيص نهائي وتفاضلي للاكتئاب والتعرف على شدة المرض مثل اختبارات الدم، فحص خريطة الدماغ الكمي، تصوير الدماغ بالرنيم المغناطيسي اختبار قياسات النفسية والشخصية.

أسباب الاكتئاب

لا يوجد سبب واحد للاكتئاب، يتطور الاكتئاب نتيجة التفاعل مع العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية.

علاج الاكتئاب

تستخدم تقنيات العلاج النفسي والعقاقير وتحفيز الدماغ في علاج الاكتئاب مع علاج الفعال يمكن تحقيق تحسن جزئي في الأسابيع الأولى، ويمكن تحقيق الشفاء التام في اربع شهور.

أما في حالات الاكتئاب الخفيف قد يكون العلاج النفسي كافياً لحد ذاته ويتم أيضاً استخدام العلاج الدوائي مع العلاج النفسي، وبالإضافة إلى استخدام العلاج الضوئي في الاكتئاب الموسمي ايضاً، وإذا لم يتم تحقيق التحسن المفروض يمكن استخدام التحفيز المغناطيسي وهي تقنية جديدة وقوية جداً وتساعد في تحفيز بعض المناطق المتخصصة في الدماغ.

أما في الحالات الشديدة من الاكتئاب يتم إجراء تنويم المريض في المستشفى إذا كان يعاني من مخاطر الانتحار، بالإضافة إلى العلاج النفسي الفردي المكثف، حيث يتم تطبيق العلاج المشترك عن طريق العلاجات البيولوجية اللازمة، ويمكن استخدام طرق العلاج المختلفة مثل تقنيات العلاج التحفيزي والمغناطيسي والعلاج بالصدمات الكهربائية.

كم تستمر مدة علاج الاكتئاب؟

تستمر مدة علاج الاكتئاب عن مدة لا تقل عن ستة أشهر للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب للمرة الأولى، ثم يمكن وضع خطة إنهاء الدواء وفقاً لحالة المرضى الذين كانوا يعانون من الاكتئاب عدة مرات، فمن المستحسن أن يستمر العلاج لفترات طويلة.

متى ينتهي الاكتئاب؟

لا يوجد علاج للاكتئاب فهو يستمر لبضعة أشهر، وقد يستمر لفترة عام، أو عامين في حالات نوبات الاكتئاب، لكن من الممكن أن تتكرر نوبات الاكتئاب عند بعضهم خلال عمر المريض، وذلك لفترات معينة يشفى بعدها المريض في فترات قد تزيد أو تقل على عامين كاملين.

علامات الشفاء من الاكتئاب

قلة نوبات الغضب ويصبح الشخص اكثر هدوء.

قلة الإحباط والتوتر

زيادة الاهتمام بالأنشطة الترفيهية

زيادة التفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة والخروج على المولات والمطاعم

العودة إلى العمل بنشاط وحيوية

المحافظة على النظافة الشخصية وارتداء الملابس الأنيقة

الاهتمام بالنظام الغذائي عن تحضير وجبتك الخاصة والإكثار من تناول الفواكة والخضار والمكسرات النية.

علاج الاكتئاب في المنزل

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك

التأمل

ممارسة اليوغا

ممارسة الرياضة بانتظام

العلاج بالتدليك أو الإبر الصينية

الذهاب إلى رحلة للتمتع بالطبيعة

الغذاء الصحي خصوصاً الاسماك والخضار والفواكة

شرب الماء بكثرة

أخطر أنواع الاكتئاب

من أخطر انواع الاكتئاب هو الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب الرئيسي أو الاكتئاب أحادي القطب، يعتبر أحد أنواع الاكتئاب الشائعة جداً، حيث يعاني المصاب بالاكتئاب الشديد من استمرار الأعراض طوال الوقت، وقد تستمر الأعراض أسابيع أو أشهر، وتتضمن أعراض الاكتئاب الشديد التوتر، الأرق أو النوم فترات طويلة، عدم الرغبة برؤية أحد، فقدان الشهية.

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