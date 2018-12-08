لا تنامي قبل أن تقومي بهذه الخطوات الـ5 لبشرتك!

يجب أن تتعرفي على كيفية العناية بالبشرة قبل النوم لكي تحافظي على جمالها ورونقها. فروتين العناية الليلي للبشرة له التأثير الأكبر على صحة بشرتك، اليك 5 خطوات مهمة، للعناية بالبشرة قبل النوم، ستجعل بشرتك نضرة ورطبة ومشرقة في اليوم التالي:

كيفية العناية بالبشرة قبل النوم

تنظيف البشرة

أهم خطوة عليك ألا تتجاهليها أبداً هي غسل الوجه قبل النوم. حتى لو لم تضعي مكياج على بشرتك في هذا اليوم عليك أن تنظفيه جيداً من الأوساخ العالقة فيه بالغسول المناسب لنوع بشرتك.

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إزالة المكياج

إذا كنت تضعين المكياج فعليك طبعاً أن تمسحيه بواسطة المزيل قبل أن تستعملي الغسول ونحن ننصحك أيضاً باستخدام مزيل المكياج بعد غسل الوجه أيضاً لتتأكدي من أن المكياج قد أزيل تماماً عن البشرة.

ترطيب بشرة الوجه

ترطيب البشرة يعد من أساسيات الروتين الليلي للعناية بالبشرة. حددي نوع بشرة وجهك ثم اختاري الكريم المرطب المناسب لها. حتى وإن كانت بشرتك دهنية، هي بحاجة للعامل المرطب المناسب لها.

ترطيب الجسم

كذلك بشرة الجسم، عليك ألا تنسي أن ترطبيها قبل الخلود للنوم. فأنت بهذه الطريقة ستحميها من الجفاف وتمنحيها النعومة اللازمة.

العناية بالشفاه

بعد أن تنتهي من غسل أسنانك، استخدمي الفرشاة النظيفة لتدلكي بها شفتيك، فأنت بهذه الطريقة تكوني قد نظفتيها من الجلد الميت. وبعد ذلك، جففيها واستخدمي مرطب الشفاه، نحن ننصحك باستخدام الفازلين لأنه مطري ممتاز.

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