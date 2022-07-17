وادي رم... وجهة سياحية فريدة في صحراء الأردن

وادي رم والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من أجمل المناطق السياحية في الأردن، منطقة لها طابع وسحر خاص والملقبة بوادي القمر نظراً لتشابه تضاريسها مع تضاريس القمر، وفي هذا المكان سوف تجد خيام صممت على شكل قباب لتتيح لنزلائه تجربة مميزة تقاربهم أكثر من البيئة الطبيعية للمنطقة.

وادي رم تجربة مشابهة للحياة على المريخ، ولكن داخل مخيم مكون من 20 قبة، وتتضمن هذه القباب نافذة بانوراميةً من أجل التمتع على إطلالة شاملةً على الصحراء.

اختيار تصميم القباب جاء من قبل الشركة التي أشرفت على فيلم المريخي فهي حاولت إنشاء مثيلاتها في الصحراء الأردنية لتسمح للزائرين في خوض تجربة فريدة من نوعها وتحاكي زيارة المريخ

أصحاب المخيم يسعون دائماً من خلال تلك الأفكار إلى جذب مزيد من السياح في الأردن نظراً لوجود تراجع في عدد الزوار، وذلك بحسب ما أكدته إحاءات وزارة السياحة في البلاد.

بماذا تمتاز وادي رم؟

تمتاز وادي رم بوجود الجسور الصخرية الطبيعية والوديان، أما عن جبالها فجمالية التدريج في ألوانها التي تتراوح ارتفاعها ما بين 800- 1750 متراً فوق سطح البحر هو ما يضفي سحرها الخاص والبراق بالإضافة إلى الراحة والطمأنينة والهدوء النفسي التي تعطيها صحرائها.

ماذا يوجد في وادي رم؟

يوجد في وادي رم مجموعة من الأودية الضيقة والأقواس الطبيعية والمنحدرات الشاهقة والطرق المنحدرة، وأكوام كبيرة من الصخور المنهارة وعدد من الكهوف والآلاف من المنحوتات الصخرية والنقوش، ويضم وادي رم أعلى القمم الجبلية في جنوب بلاد الشام وهما جبل أم الدامي وجبل رم.

كم عدد جبال وادي رم؟

يتميز وادي رم بجباله الشاهقة، حيث توجد به أعلى قمم جبلية بجنوب منطقة بلاد الشام ومن هذه القمم: جبل رام، وجبل أم الدامي، ويُمكن الوصول إليه من خلال الطريق الصحراوي عند تقاطع طريق وادي رم الذي يبعد عن مدينة العقبة شمالاً حوالي (25) كيلومتراً، وعن هذا التقاطع يبعد قرابة (35) كيلومتراً بطريق صحراوية.

كم عدد سكان وادي رم؟

عدد سكان وادي رم يقدر عدد سكانها بـ 1983 نسمة حسب إحصاء 2015،رم منطقة سكنية تقع في لواء القويرة، محافظة العقبة في الأردن، وتنتمي المنطقة لقضاء القويرة الذي يضم 10 مناطق.

هل ذكر وادي رم في القران؟

عددٌ من العلماء أكدوا أن منطقة وادي رم تم ذكرها القرآن الكريم باسم "إرم"، وفي قوله تعالى في سورة الفجر: "ألمْ ترَ كيفَ فعلَ ربُكَ بعاد، إرمَ ذاتِ العماد، التي لم يُخْلَقْ مثلُها في البلاد"، وإن بقي هذا الموضوع مثار خلافٍ وجدلٍ لوجود منطقة أخرى في اليمن باسم "إرم" أيضاً، إلا أن البحوث الاستكشافية في منطقة وادي رم أظهرت وجود نشاطٍ سكانيٍ في هذه المنطقة في الفترة ما بين 1000 إلى 800 قبل الميلاد، وكانت تطلق على هذه المنطقة اسم "آرام".

ما سبب تسمية وادي رم بهذا الاسم؟

سبب تسمية وادي رم بـ وادي القمر وذلك بسبب تشابه تضاريسها مع تضاريس القمر، وإن إطلالة القمر عليه عند اكتماله بدرًا أجمل من أي اطلالة للقمر على سطح الأرض.

ما هو متوسط سعر الفندق في وادي رم؟

متوسط سعر الفندق في وادي رم هو 98 AED.

ما هي تكلفة خيمة فخمة في وادي رم لهذه الليلة؟

متوسط السعر لـخيمة فخمة في وادي رم لهذا المساء هو 198 SAR (وفقاً لأسعار Booking.com).

ما هي الأفلام العالمية التي تم تصويرها في وادي رم؟

فيلم لورنس العرب: في عام 1962 تم إصدار هذا الفيلم وهو فيلم من إخراج المخرج العالمي البريطاني ديفيد لين، قام بالبطولة بيتر اوتول ومثل بدور لورنس العرب وقام الممثل العالمي عمر الشريف بدور الشريف علي واليك غينيس بدور الأمير فيصل ، وقام انتوني كوين بدور عودة ابو تايه حيث اخذ هذا الفيلم جائزة الاوسكار لافضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تحرير فيلم وأفضل موسيقة تصويرية.

في عام 1962 تم إصدار هذا الفيلم وهو فيلم من إخراج المخرج العالمي البريطاني ديفيد لين، قام بالبطولة بيتر اوتول ومثل بدور لورنس العرب وقام الممثل العالمي عمر الشريف بدور الشريف علي واليك غينيس بدور الأمير فيصل ، وقام انتوني كوين بدور عودة ابو تايه حيث اخذ هذا الفيلم جائزة الاوسكار لافضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تحرير فيلم وأفضل موسيقة تصويرية. فيلم The face: وهو فيلم وثائقي من قناة الـ بي بي سي BBC وهو يتحدث عن تسلق الجبال.

وهو فيلم وثائقي من قناة الـ بي بي سي BBC وهو يتحدث عن تسلق الجبال. فيلم The Martian: في عام 2015 تم إصدار هذا الفيلم وقد حقق ايرادات تجاوزت ال 630 مليون دولار، قضى فريق التصوير 55 يوماً في صحراء وادي رم وأخذ جائزة الأوسكار.

الأنشطة السياحية التي يمكن القيام بها في وادي رم

جولات بين الجبال الشاهقة على ظهور الإبل والخيل أو باستخدام سيارات الجيب وهي الطريقة الأكثر تقليدية والأكثر سرعة للتعرف على وادي رم، مدة الجولة بين الجبال الشاهقة على ظهور الإبل والخيل 4 ساعات، ويمكن ممارسة هواية التسلق على الجبال المرتفعة.

الجلوس مع قبائل البدو والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم، حيث تلعب هذه القبائل البدوية دورًا في اكتمال جمال المنطقة، فأغلبهم ما زال يلبس الزي البدوي ويتمسك بتقاليده الأصيلة كتربية الجمال والماعز، وحياكة الخيم من شعر الماعز والإبل، وشرب الحليب والقهوة البدوية المشهورة.

الجلوس والتأمل في الصحراء وجمال النجوم وصفاء الرمال.

الذهاب في رحلة البالون والتي تعتمد على الظروف الجوية والطقس وتستمر بين 30 دقيقة وساعة واحدة ويعتمد وقت الرحلة على الرياح والظروف الجوية وعدد المسافرين.

أبرز المعالم السياحية في وادي رم

جسر الصخرة أو جسر البردة في وادي رم

جسر الصخرة أو جسر البردة من أشهر الصخور في وادي رم، ويعد أعلى الأقواس الحجرية في المنطقة، وواحد من أعلى الصخور في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 80 مترًا، ويستغرق التسلق للوصول إليه حوالي ثلاث ساعات، ويحتاج تسلق هذا الجبل إلى توخي الحذر وارتداء لباس مناسب ومريح والاستعانة بدليل سياحي مدرب ومجهز من نفس المنطقة.

منزل لورنس في وادي رم

منزل لورنس يعتبر من معالم الجذب السياحي لوادي رم، ولورانس هو قائد عسكري بريطاني، وتم تجسيد العديد من الأفلام عن حياته، إذ ترك بلاده لكي يعيش في الصحراء وساهم أيضاً مساهمة فاعلة في ثورة العرب وآمن بقضيتهم.

صخرة الفطر في وادي رم

صخرة الفطر من أشهر التشكيلات الصخرية في وادي رم ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم إلى الشبه الكبير بينها وبين الفطر، وتتميّز صخرة الفطر بشكل مدبب من الأعلى فوق جذع حجري ضيق، وقد تشكلت هذه الصخرة بهذا الشكل بسبب حت الرياح والأمطار الذي أثر على الطبقات اللينة في الأسفل بينما بقيت الطبقات العليا لكونها أصلب.

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