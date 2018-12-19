البربارة

"البربارة" أكلة سنوية، تصنع في وقت محدد من كل عام لما لها من رموز ومعانٍ دينية، فهي شائعة في الساحل السوري، لها طقوسها الخاصة والتي يجتمع عليها الأهالي وأحيانًا الجيران لتناولها على مائدة واحدة ضمن أجواءٍ مميزة.

مطبخ البوابة يقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البربارة:

المقادير:

- 1 كغم قمح مقشور

- 1 كوب زبيب

- 1 كوب سكر عادي "حسب الرغبة"

- 2 ملعقتان كبيرتان يانسون مطحون

- 1 ملعقة كبيرة من الشومر المطحون

- 2 ملعقتان صغيرتان قرفة مطحونة

للتزيين:

- صنوبر

- فستق حلبي

- لوز

- جوز

- جوز هند

طريقة التحضير:

- أولًا يغسل القمح ثم ينقع في ماء بارد يومًا كاملًا.

- يوضع في طنجرة مناسبة مع ماء النقع ويغمر بماء إضافي.

- ثم يترك على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان.

- تخفض الحرارة إلى هادئة، ونستمر بطهيه مدة 4 ساعات، مع إضافة ماء ساخن كلما دعت الحاجة، والتحريك من آن إلى آخر حتى لا يلتصق بالقاعدة ويحترق.

- قبل نصف ساعة من رفعه عن النار يضاف الزبيب والسكر والبهارات عدا القرفة (كي لا تعطي لونًا غامقا جدًا).

- قبل رفعه عن النار بعشرة دقائق تضاف القرفة وتخلط جيدًا.

التزيين:

- تنقع القلويات -كل على حدة- بماء بارد بضعة ساعات ثم تصفى.

- تقدم البربارة ساخنة مع تزيينها بالقلوبات المذكورة أو حسب الرغبة.

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