طريقة عمل البطاطا الحارّة على الطّريقة الهنديّة

البطاطا الحارّة على الطّريقة الهنديّة

البطاطا سواء كانت مسلوقة أو مهروسة أو مقليّة أو مخبوزة فهي من أكثر أنواع الخضار طلباً وشهرة في العالم، لن تجد شخصاً في العام لا يحبّ البطاطا في كيفما قُدّمت له.

تحتوي البطاطا على فيتامين ب6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، وفيتامين ج. يعتبر الكثير من النّاس أن البطاطا من الأطعمة الّتي تمد الجّسم بالرّاحة والطّمأنينة،وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البطاطا الحارة على الطريقة الهندية:

مقاديرالبطاطا الحارّة على الطّريقة الهنديّة:

- كيلو من البطاطا مقشّرة.

- ملعقتان كبيرتان من الزّيت النّباتي.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار.

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الكّمون.

- نصف ملعقة صغيرة من بذو الشّومر.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير البطاطا الحارّة على الطّريقة الهنديّة:

- أولاً يجب تقطيع البطاطا إلى دوائر بحجم إثنان سنتمتر ثمّ قطّعيها إلى مربّعات متساوية الحجم.

- ثم قلي مكعّبات البطاطا في الزّيت فوق نارٍ عالية الحرارة إلى أن تحمرّ، وتقليل الحرارة ثمّ تغطّية البطاطا وتركها إلى أن تنضج نصفَ نضوج.

- ثم أضيفي الكمّون، والفلفل الأحمر الحار، والملح، وبذور الكمّون، والشّومر إلى البطاطا، ثمّ تغطيتها مجدّداً.

- عندما تنضج البطاطا يجب رفع النّار للتّخلّص من أيّ سوائل موجودة ثمّ رفعها عن النّار.

- ثم تزيين البطاطا بالكزبرة المفرومة وتقدّيمها على الفور.

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