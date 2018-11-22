البطاطا المحشوة بالجبن

تعلمي تحضير طبق البطاطا المحشوة بالجبن...

المقادير:

2 كوب (480 جم) صلصة الباشميل

2 كوب (400 جم) جبن موتزاريلا مبشور

6 ثمرات بطاطا متوسطة الحجم

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت زيتون

10 شرائح تشيدر مقطعة مربعات

10 شرائح لحم مقدد مقطعة مربعات

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

يسخن الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

تغسل البطاطا جيدًا، ثم توضع بين ملعقتين من الخشب، وتقطع إلى شرائح متساوية في الحجم .

تدهن البطاطا من الخارج بالزيت، ثم ترص في صينية الفرن، ثم ترش الملح والفلفل الأسود.

توضع الصينية في الفرن لمدة ساعة، ثم توضع بين شرائح البطاطا، شريحة شيدر، ثم شريحة لحم، ثم شيدر، ثم لحم، وهكذا حتى تنتهي من الكمية.

يصب الباشميل على الوجه وفي قاع الصينية، ثم ترش الجبنة، ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 20 – 25 دقيقة، ثم تقدم ساخنة.