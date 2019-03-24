مقبلات صيامي: البطاطس المقلية بالأعشاب

البطاطس المقلية بالأعشاب

تعتبر أكلات الصيامي بالبطاطس من الأكلات الشهية والتي تشكل إلى أقراص هشة ومقرمشة، حيث تحضر البطاطس بعدة طرق مختلفة دون استخدام المنتجات الحيوانية.

إليكم طريقة عمل البطاطس المقلية بالأعشاب:

مقادير البطاطس المقلية بالأعشاب:

- كيلوغرام من البطاطس المقشّرة والمقطّعة إلى دوائر.

- كوبان من الزيت النباتي.

- ملح -حسب الحاجة-.

- ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو.

- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

- ربع ملعقة كبيرة من بهار الكاري.

- ملعقتان صغيرتان من إكليل الجبل المجفف.

- نصف ملعقة كبيرة من الأعشاب المجففة.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بالأعشاب:

- أولاً نضع البطاطس المقطّعة إلى الدوائر في الوعاء.

- ثم نضيف الأعشاب والبهارات، والملح فوق البطاطس.

- ثمّ نخلط المقادير من جديد.

- ثم نضع الزيت في المقلاة، ونقلب دوائر البطاطس المبهرة جيداً على النار إلى أن تستوي.

- ثم نزين البطاطس المقلية بشرائح البصل وعرق إكليل الجبل، وصحتين وعافية.

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