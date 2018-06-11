صينية البطاطا بالجبن

صينية البطاطا بالجبنة هي أكلة فرنسية إيطالية، تقدم في العادة كنوع من المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية، ويضاف إليها الجبن الذي يزودها بالنكهة والطعم المميّز، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير صينيّة البطاطا بالجبن:

مقادير صينية البطاطا بالجبن:

- كمية من الزبدة.

- كوبان من القشطة.

- فصان من الثوم المهروس.

- نصف ملعقة من الملح.

- ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

- ثلاث حبات من البطاطا المقشرة والمقطّعة إلى شرائح.

- كوبان من جبنة الشيدر المبشورة.

- ربع كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

- بروكلي للزينة "حسب الرغبة"

طريقة تحضير صينية البطاطا بالجبن:

- أولاً نضع القشطة في وعاء على درجة حرارة متوسطة.

- ثم نضيف إليها الثوم، والملح، والفلفل الأسود.

- ثم نخلط المقادير مع بعضها البعض بشكل جيد، ونتركها حتى تصل لمرحلة الغليان، حتى يتشكل لدينا خليط ثخين.

- نحضر صينية، وندهنها بكمية قليلة من الزبدة، ونضع فيها طبقة من البطاطا.

- ثم نضع فوق البطاطا طبقة من جبنة الشيدر، وجبنة البارميزان، ونكرّر هذه الخطوة على مرتين.

- ثم نسكب خليط القشطة على البطاطا والجبنة.

- ثم نغطي الصينية بورق القصدير، ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة ساعة.

- ثم نزيل ورق القصدير، ونتركها لمدة نصف ساعة، حتى يتغيّر لونها، ثم نرفعها عن النار، وصحتين وعافية.

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