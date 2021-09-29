البقدونس علاج طبيعي لمشاكل الكلى .. الكلى هي ذلك العضو في الجسم الذي يقوم بتصفية الدم باستمرار. يقوم بذلك عن طريق التأكد من خروج الفضلات من الجسم من البول. عندما تعيش أسلوب حياة غير صحي ، تتراكم هذه السموم وتجعل من الصعب على كليتيك القيام بعملهما.

ومع ذلك ، فإن إحدى طرق ضمان عمل الكلى بشكل صحيح هي البقاء رطبًا وإزالة السموم أيضًا ، من حين لآخر. وهذا يشمل الكبد وكذلك الكلى التخلص من السموم بشكل طبيعي! تناول شاي البقدونس يمكن أن يساعد في منع أمراض الكلى وحصى الكلى وتراكم السموم داخل الجسم.

البقدونس علاج طبيعي لمشاكل الكلى

الفائدة الغذائية للبقدونس

يعتبر البقدونس أحد أعظم العناصر التي يمكنك استخدامها لإزالة السموم من كليتيك. البقدونس مليء بفيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك والحديد ، وهي عناصر مهمة لصحة الكلى.

من المثير للدهشة أن البقدونس:

مضاد للجراثيم

مضاد لفقر الدم

طمث

مضاد للتخثر

مضاد لفرط شحميات الدم (يخفض نسبة الدهون في الدم). مضاد للتسمم الكبدي (يمنع تسمم الكبد)

مضاد لارتفاع ضغط الدم (يخفض ضغط الدم)

مدر للبول

خافض لسكر الدم

مضاد للأكسدة

إدارة حصوات الكلى .

يساعد شرب شاي البقدونس على تطهير الكليتين عن طريق زيادة إنتاج البول وتدفقه، مما قد "يدفع" حصوات الكلى إلى الخارج. يقال أيضًا أنه يمنع امتصاص الملح في أنسجة الكلى، ويمنع تكون حصوات الكلى.

الآثار الجانبية لتناول شاي البقدونس

من المحتمل أن يكون البقدونس آمنًا عند استهلاكه بكميات معقولة في الطعام.

يعتبر البقدونس آمنًا لمعظم البالغين عندما يؤخذ عن طريق الفم كدواء ، على المدى القصير. يمكن أن يسبب البقدونس تفاعلات حساسية الجلد.

من المحتمل أن يكون استهلاك كميات كبيرة جدًا من البقدونس غير آمن ، لأن هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أخرى مثل (فقر الدم) ومشاكل في الكبد أو الكلى.

أيضا، زيت بذور البقدونس المطبق على الجلد غير آمن على الأرجح لأنه يمكن أن يجعل الجلد أكثر حساسية للشمس ويسبب طفح جلدي. لا يُعرف الكثير عن سلامة تطبيق جذر وأوراق البقدونس على الجلد.

البقدونس علاج طبيعي لمشاكل الكلى

طريقة صنع شاي البقدونس لتطهير كليتيك

المكونات:

1 حفنة من أوراق البقدونس العضوية الطازجة (الأعشاب الطازجة تجعل الشاي أكثر فعالية، ولكن يمكنك استبدالها بحفنة من أوراق البقدونس المجففة. التخلص من السموم بشكل طبيعي مع شاي البقدونس!

5 أكواب من الماء النظيف

1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي

1 ليمون (استخراج عصير طازج)

الخطوات:

تغسل أوراق البقدونس وتقطع إلى قطع كبيرة. يغلى الماء على نار متوسطة. بمجرد الغليان، تضاف الأوراق وتخفض الحرارة. تترك لتنضج لمدة 10 دقائق. يُرفع عن النار ويُصفى في قدر كبير مع غطاء ويُترك ليبرد ويُضاف الليمون والعسل حسب الرغبة . يمكنك شرب كوب أو كوبين في اليوم وتخزين الباقي في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الطريقة، يمكنك تقطيع أوراق البقدونس إلى قطع صغيرة، ثم عصرها واستخراج العصير ، وإضافة جميع المكونات الأخرى أعلاه !

تحذير: شاي البقدونس يمكن أن يحفز الحيض والإجهاض ، لذلك يجب على النساء الحوامل الامتناع عن شرب هذا الشاي. مرة أخرى ، إذا كنت تتناول أدوية موصوفة حاليًا أو كنت تعاني من أمراض الكلى من أمراض أخرى ، فتحدث إلى طبيبك قبل تناول شاي البقدونس لتكون في الجانب الآمن من الدواء.

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