فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس إذ تساعد على تخفيف الوزن بواسطة تحفيز عملية الأيض داخل جسم الإنسان وحرق الدهون، ومن فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس أنها تساعد في التقليل من الالتهابات الناتجة عن داء السمنة.

القيمة الغذائية للكزبرة

غنية بالزيوت الأساسية حيث أنها تحتوي على 11 عنصرا من هذه الزيوت.

تحتوي على 6 أنواع من الاحماض والمعادن والفيتامينات.

قليلة السعرات الحرارية

فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس

فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس أنها تحتوي على الألياف الغذائية.

تقلل الكزبرة الناشفة من الكوليسترول الضار.

الكزبرة الناشفة تساعد على التخلص من الاضطرابات الهضمية.

تعمل على تحفيز عملية الأيض

فوائد شرب مغلي الكزبرة الناشفة

حماية للقلب

خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

تمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة من اليوم وتقلل الشهية

تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعطي الشعور بامتلاء المعدة وعدم الجوع.

تحتوى على نسبة سعرات حرارية قليلة

لتمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

تعويض العناصر الغذائية المفقودة عند اتباع الرجيم.

تحسين الحالة المزاجية والقضاء على التوتر والقلق المصاحب لأمراض السمنة.

تقضى على اضطرابات الجهاز البولي

تطرد الغازات من البطن.

إدرار البول.

تقضي على الفطريات والبكتريا

تعالج الالتهابات.

تحمي الكزبرة الجسم من الإصابة بالتسمم الغذائي.

فوائد الكزبرة الناشفة لزيادة الوزن

تخلص جسمك من الوزن الزائد لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والتي تعطي الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تناول كميات قليلة من الطعام

تساعد على تخلص الجسم من الماء الزائد عن طريق إخراجه في شكل بول.

تساعد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء

تحمي المعدة من الانتفاخات.

مين جربت الكزبرة الناشفة للتخسيس؟

مين جربت الكزبرة الناشفة حيث تعد أحد النباتات والتي يتم استخدامها في العديد من الأمور المتنوعة والطبية من أجل علاج الكثير من الأمراض.

تدخل الكزبرة في العديد من تركيبات الأدوية والمواد المعطرة في مجال التجميل والصابون وأيضاً في مجال الطهي.

تحتوي الكزبرة الناشفة على الألياف والعديد من المعادن والفيتامينات والكالسيوم والحديد

تساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون.

طريقة استعمال بذور الكزبرة

أولاً قومي بغلي كمية من الماء داخل طنجرة

ثم قومي بوضع بذور الكزبرة داخل الماء المغلي واتركيها داخل الطنجرة لمدة دقيقتين تقريباً.

ثم أزيلي الطنجرة عن النار بعد ذلك واتركيه جانبًا لبضع الوقت كي يبرد.

ثم ضعي المزيج المحضر من بذور الكزبرة ‏لمدة ليلة كاملة جانبًا ويفضل وضعه داخل الثلاجة.

ثم قومي بتصفية ماء الكزبرة.

فوائد الكزبرة الناشفة المغلية للضغط

الكزبرة الناشفة قد تحمي قلبك وذلك عن طريق خفض ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول الضار (LDL)

زيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول الضار.

كوب من الحلبة، لن تصدق ماذا يفعل لك

فوائد الكوسا للبشرة