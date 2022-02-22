البليزر الطويل لأناقتك في الاجتماعات الرسمية

البليزر الطويل من أهم القطع التي يجب أن تتوفر في خزانة كل إمرأة عاملة، من ناحية أنه يمنح المرأة العاملة مظهر أنيق وراقي ومن ناحية أخرى أنه يشعرك بالراحة وسهولة التحرك في مكان العمل، وأيضاً من يمكنك أن تبدعي في تنسيق البليزر بعدة طرق.

عزيزتي العاملة شاهدي الصور واعتمدي البليزرالطويل في إطلالاتك خلال فترة العمل من موقع زارا العالمي واختاري ما يناسبكِ:

نصائح لارتداء البليزر بأناقة في مكان العمل

يمكنك عزيزتي العاملة تنسيق البليزر مع بنطلون قماش نفس لون الجاكيت البليزر وأسفل البليزر توب باللون الأبيض أو الأسود أو قميص لون أبيض.

يمكنك ارتداء البليزر "الأوفرسايز" مع بنطلون عريض "قصة الشارلستون" مثل مدونات الموضة لتتألقي بمظهر عصري وجذاب.

يمكنك عزيزتي العاملة اختيار بليزر طويل وتنسيقه مع تنورة جلد أو جينز أو قماش لتبدي أكثر أنوثة.

يمكنك عزيزتي العاملة أن ترتدي بليزر طويل بألوان مفرحة غير عن اللون الأسود.

ملابس يجب عدم ارتداؤها عند الذهاب إلى مكان العمل

تجنبي عزيزتي العاملة ارتداء الملابس الضيقة لأنها لا تتوافق مع مكان العمل وتلفت الانتباه بشكل كبير.

ابتعدي عن الملابس الشفافة عند ذهابك للعمل لأنها سوف تقلل من مظهرك أمام الزملاء وبالذات إذا كان الموظفين في مكان العمل من بيئة محافظة وسوف تكوني محور التعليقات غير اللائقة بكِ.

ابتعدي عن اتداء الكعب العالي المبالغ به خلال العمل حتى تكوني مرتاحة ولا يحدث أي خلل في قدميكِ.

احرصي على وضع المكياج الناعم وابتعدي عن المكياج الثقيل مثلاً ضعي كحلة وماسكارة طبقة واحدة، بلاشر ناعم، أحمر شفاة لون بيج أو بني أو زهري بارد وابتعدي عن اللون الأحمر.

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