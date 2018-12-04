البوتكس: بين الأسئلة والأجوبة

يستخدم البوتكس لرفع الحاجب ورفع الجفن العلوي المتهدل بدون جراحة.

البوتكس هو مادّة بروتينيّة تتميّز بأنّها تشبه في تركيبها مادّة الأستيل كولين التي تنقل الإشارات العصبيّة من الأعصاب للعضلات. عند حقن هذه المادّة ضمن العضلات، ترتبط هذه المادّة بمستقبلات الاستيل كولين فتمنعه بذلك من تحريض تقلّص العضلة.

يعالج البوتوكس التجاعيد الحركيّة وهي التجاعيد التي تظهر عند حركة العضلة وتزول عند زوال هذه الحركة. أمّا عندما تتحوّل هذه التجاعيد إلى تجاعيد ثابتة مرتسمة على الجّلد حتى بدون حركة العضلات المسؤولة تصبح الإستفادة من حقن البوتوكس جزئيّة، بمعنى أنّها تحسّن من التجاعيد دون أن تزيلها تماماً.

هل هناك عمر محدد لحقن البوتوكس؟

لا يوجد عمر محدد لحقن البوتوكس، طالما أنّه يستخدم لعلاج التجاعيد الحركيّة التي قد تظهر باكراً أو تتأخّر في الظهور. بمعنى أنّه يمكن حقن البوتوكس بناءً على حالة الجلد والتّجاعيد وليس اعتماداً على العمر. نتائج البوتكس ليست دائمة. تستهلك العضلة البوتوكس مع الوقت لينفذ تدريجيّاً وتتمكن المادّة الطبيعيّة في الجسم ( الأستيل كولين) من أن تأخذ مكانها مجدداً على سطح العضلات. يستغرق هذا وقتاً يتراوح ما بين 4-6أشهر .

تعتمد مدّة استمرار البوتوكس على كميّة المادّة المحقونة، وحجم العضلة التي تم فيها الحقن، ومكانها. ففي العضلة حول العين لا تستمر النّتائج أكثر من 4 أشهر لأنّها عضلة رقيقة وبالتّالي الكميّة المحقونة فيها تكون قليلة، بينما تستمر في منطقة التّقطيب حتى 8 أشهر بسبب كبر حجم العضلة الذي يسمح بحقن كميّة أكبر.

أخاف أن يترهل وجهي أكثر بعد زوال تأثير البوتوكس! كثيراً ما أسمع هذا التعليق قبل حقن البوتوكس والإجابة هي العكس تماماً، فالتجاعيد تتحسن بعد حقن البوتوكس حتى بعد زوال تأثيره، لأن الجلد قد استرخى لمدّة طويلة بدون أي تجاعيد=إذاً هوعلاج ووقاية في آن واحد.

هل هو سليم وآمن؟

استخدم البوتوكس منذ السبعينات من القرن المنصرم في علاج الحول وتشنج الأجفان و الرأرأة، إضافة للكثير من الأمراض الأخرى كالشقيقة وغيرها وهو سليم وآمن طالما استخدم بيد الطبيب ذو الخبرة وضمن الجرعة الموصّى بها.

فوائد البوتوكس:

- يستخدم لرفع الحاجب ورفع الجفن العلوي المتهدل بدون جراحة.

- يمكن أن يحقن بطريقة معينة فيمنع شتر الشفة العلوية عند الإبتسام gummy smile.

- يمكن لحقنه بطريقة معينة أن يحسّن شكل الفم من خلال رفع زاوية الفم للأعلى ( ابتسامة الموناليزا).

- يمكن أن يحقن في العنق ليعالج تجاعيد العنق المعروفة بعنق الدجاجة.

- يمكن أن يستخدم لعلاج التعرق الزائد.

- حقن البوتوكس هو علاج آمن وفعّال جداً في علاج التجاعيد وأيضاً في الوقاية من زيادتها مع التقدّم في العمر.

- جميع المضاعفات التي قد تتلو الحقن هي مضاعفات بسيطة وعابرة وغير خطيرة.

- يمكن تكرار الحقن كل عدّة أشهر، كما يمكن التوقّف عن الحقن بدون أي مضاعفات.

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