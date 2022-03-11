البوتوكس للتعرق..كل ما تحتاج لمعرفته

البوتوكس للتعرق.. في الواقع البوتوكس هو سم عصبي مصنوع من الميكروبات التي تسبب التسمم الغذائين لكن لا تقلق، إنه آمن إذا تم استخدامه بشكل مناسب من قبل أخصائي طبي.

وفي الواقع، يُعرف البوتوكس بأنه علاج تجميلي لتنعيم تجاعيد الوجه عن طريق شل العضلات مؤقتًا، كما يستخدم الأطباء أيضًا البوتوكس لعلاج الحالات العصبية العضلية مثل الصداع النصفي وتشنجات العضلات وفرط التعرق، وهي حالة تتميز بالتعرق غير الطبيعي والمفرط.

وقد يكون البوتوكس الحل الأمثل بالنسبة لك إذا فشل التعرق في التحسن مع مضادات التعرق الموصوفة، حيث تمت الموافقة على البوتوكس من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأشخاص الذين يتعرقون بشكل مفرط من إبطهم، ويمكن أيضًا استخدامه لتقليل التعرق في مناطق أخرى، مثل اليدين والقدمين والوجه.

إيجابيات وسلبيات البوتوكس للتعرق

الإيجابيات:

أقل تأثيرًا من العلاج الجراحي

القليل الألم عند حقنه في الإبط

آمن بشكل عام

وفي الحقيقة، يمكن أن يكون علاجًا فعالًا، حيث وجدت إحدى الدراسات انخفاضًا بنسبة 90 بالمائة في إنتاج العرق بعد أسبوعين من عملية

البوتوكس للتعرق.

السلبيات:

باهظ الثمن، حيث تبلغ تكلفة البوتوكس لكل من الإبط الداخلي حوالي 1000 دولار

يعتبر مؤلمًا إذا تم حقنه في راحة اليد أو باطن القدمين

هناك حاجة إلى حقن المتابعة كل 7 إلى 16 شهرًا تقريبًا

فقط معتمد من إدارة الغذاء والدواء لعلاج الإبط

الألم والآثار الجانبية الأخرى ممكنة، لكنها خفيفة بشكل عام

كيف تعمل حقن البوتوكس للتعرق ؟

تمنع حقن البوتوكس إطلاق الناقل العصبي أستيل كولين، الذي يرتبط بغددك العرقية للإشارة إلى إطلاق العرق، وعادة، يقوم جهازك العصبي بتنشيط الغدد العرقية عند ارتفاع درجة حرارة جسمك، حيث أن هذه هي الطريقة التي يبرد بها جسمك نفسه تلقائيًا، ومع ذلك، في الأشخاص المصابين بفرط التعرق، تكون الأعصاب التي تشير إلى الغدد العرقية مفرطة النشاط.

وعندما تتلقى حقن البوتوكس مباشرة في منطقة جسمك التي عادة ما تتعرق، فإن أعصابك المفرطة النشاط مشلولة بشكل أساسي، عندما لا تستطيع أعصابك الإشارة إلى الغدد العرقية، فأنت لا تتعرق، ومع ذلك، يمنع البوتوكس التعرق فقط في المنطقة المحددة التي يتم حقنه فيها.

أين يستخدم البوتوكس على الجسم لعلاج التعرق ؟

حاليًا، تمت الموافقة على البوتوكس فقط لعلاج التعرق تحت الإبط، حيث وجدت دراسة نتائج مختلفة، ولكن هناك أدلة كثيرة على أن البوتوكس يمكن أن يقلل من إنتاج عرق الإبط بأكثر من 50 في المائة لمدة 6 أشهر على الأقل.

بالنسبة لتعرق الوجه، وجد قدر محدود جدًا من الأبحاث أن البوتوكس قد يساعد في علاج تعرق الوجه، ووجدت الدراسات أن البوتوكس يمكن أن يقلل من تعرق الوجه لمدة 5 إلى 6 أشهر مع الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا مثل شلل عضلات الجبهة.

بالنسبة لباطن القدم، قد يساعد البوتوكس في التحكم في التعرق على باطن القدمين، ولكن تم إجراء القليل من الدراسات، وفي دراسة صغيرة أجريت عام 2018، كان 73 بالمائة من مجموعة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا راضين عن نتائجهم.

ما هي إجراءات حقن البوتوكس للتعرق ؟

من المحتمل أن يستمر موعدك حوالي 45 دقيقة ولكن الحقن ستستغرق 20 إلى 30 دقيقة فقط، وتعمل حقن البوتوكس بشكل أفضل عندما يعطيها مختص متمرس، حيث لا تستغرق الحقن وقتًا طويلاً ويمكن إكمالها أثناء زيارة العيادة، وسيقوم المحترف بتمييز بشرتك بالحبر وحقن دواء البوتوكس أسفل سطح الجلد مباشرة باستخدام إبرة دقيقة، وستتلقى 15 إلى 20 حقنة تشكل نمطًا شبكيًا حول المنطقة المحددة، وقد تمنحك بعض العيادات أكثر قليلاً، وقد يمنحك المختص شيئًا لمنع الألم، مثل الجليد أو التخدير، ويمكنك العودة إلى العمل والحياة الطبيعية بمجرد الانتهاء من حقن البوتوكس، ولكن من المحتمل أن يطلب منك الطبيب تحديد موعد للمتابعة

ماذا تتوقع بعد علاج البوتوكس للتعرق ؟

يجب أن تكون قادرًا على العودة إلى المنزل مباشرة بعد العملية، وبشكل عام، هناك حاجة إلى القليل من الرعاية اللاحقة، حيث قد تشعر بالرقة حول المنطقة المعالجة لليوم التالي أو نحو ذلك.

أ]ضًا من المحتمل أن يرغب طبيبك في المتابعة بعد حوالي أسبوعين من موعدك بمجرد أن يدخل البوتوكس حيز التنفيذ الكامل، وقد تحتاج إلى إجراء إضافي لعلاج أي أماكن أخرى.

وغالبًا ما يوصي الأطباء بتجنب مزيل العرق أو المنتجات التي تحتوي على عطر تحت ذراعيك لمدة 12 إلى 24 ساعة لتجنب التهيج، وقد يساعد أيضًا تجنب التمارين الرياضية المكثفة والحمامات الساخنة لمدة يوم أو يومين.

ما هي المخاطر والآثار الجانبية بعد إجراء البوتوكس للتعرق ؟

تم إجراء العديد من الدراسات لتقييم سلامة البوتوكس للتعرق تحت الإبط، حيث أن معظم الناس يتحملون ذلك جيدًا، ولكن تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:

ألم أو كدمات في موقع الحقن

تهيج الجلد

نزيف

الصداع

أعراض الإنفلونزا

جفن متدلي (لحقن الوجه)

جفاف العين أو تمزقها (لحقن الوجه)

شلل الوجه (لحقن الوجه)

وفي الواقع، إن الآثار الجانبية الخطيرة لحقن البوتوكس نادرة للغاية، حيث تحدث آثار جانبية خطيرة عندما يؤثر البوتوكس على جسمك بالكامل، ولكن يمكن أن يحدث هذا بعد ساعات أو أيام أو أسابيع من الحقن، وتشمل الآثار الجانبية النادرة والخطيرة ضعف العضلات في الجسم بأكمله، صعوبة في الرؤية، صعوبة في التنفس، وفقدان التحكم في المثانة.

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