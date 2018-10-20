اصنعيه بنفسك: وصفة البوتوكس الطبيعية

صفة البوتوكس الطبيعي لبشرة شابة

هل انت من النساء اللاتي يملن الى إنفاق الآلاف من الدولارات على الكريمات باهظة الثمن والمراهم والأقنعة ، وإجراءات التجميل.توقفي عن ذلك الآن.

يمكن لبعض هذه المنتجات أن تضر بشرتك أكثر مما تنفع، لأن معظمها يحتوي على مواد كيميائية وسموم. أفضل طريقة للتأكد من أن بشرتك تبدو شابة وجميلة هي استخدام منتجات التجميل الطبيعية.

تسمى الوصفة أدناه بالبوتوكس الطبيعي ، وجميع المكونات المستخدمة طبيعية تمامًا ، وتتوفر بسهولة في مطبخك. كل ما عليك القيام به هو خلطها والبدء في استخدامها.

وصفة البوتوكس الطبيعي:

يمكن استخدام هذا البوتوكس الطبيعي لجعل علامات الشيخوخة أقل وضوحا ، وتبدو بشرتك أصغر سنا.

المواد:

5 ملعقة طعام عصير جزر

1 ملعقة طعام نشا الذرة

1 ملعقة طعام قشطة حامضة ، قليل الدّسم

100 مل ماء

الطريقة:

يمزج الماء ونشا الذرة في وعاء صغير ، ثم يترك ليغلي.

يترك على نار خفيفة حتى يبدأ بالتكثف، ثم يوضع جانبا.

يترك ليهدأ قليلا ، ثم تضاف القشدة الحامضة وعصير الجزر.

تخلط جميع المكونات، واصبح البوتوكس الخاص بك جاهزا.

التطبيق:

نظفي وجهك تمامًا.

ضعي القناع.

اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. للحصول على أفضل النتائج ، استخدمي القناع ما لا يقل عن 3-5 مرات في الأسبوع.