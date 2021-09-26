البيض الأبيض والبيض البني..ما الفرق بينهما؟ 

يتساءل الكثير عن الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني عمومًا، ويعتقد بعض الناس أن البيض البني أكثر صحة وأكثر طبيعة، بينما يرى البعض الآخر أن البيض الأبيض أنظف أو ببساطة لديه مذاق أفضل.



ولكن هل الفروق بين البيض الأبيض والبيض البني أكثر من كونها ذات قشرة مختلفة في اللون؟ حسنًا، من خلال هذه المقالة سنلقي نظرة أعمق على هذا الأمر وسنستكشف ما إذا كان هناك فرقًا بين البيض الأبيض والبيض البني وأيهما أفضل وألذ.

الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني

في الحقيقة يمكن أن يأتي بيض الدجاج بألوان مختلفة، ومن الشائع العثور على البيض البني والأبيض في السوبر الماركت، ومع ذلك لا يعرف الكثير من الناس أسباب اختلاف لون البيض.

الجواب البسيط، يعتمد لون البيض على سلالة الدجاج، فعلى سبيل المثال، تضع دجاجات ليغورن البيضاء بيضًا أبيض القشرة، بينما تضع دجاجات البلايموث روكس بيضًا بنيًا، في حين تضع بعض سلالات الدجاج بيضًا أزرق أو أخضر مزرق.

وفي الواقع، تأتي ألوان قشر البيض المختلفة من الأصباغ التي ينتجها الدجاج، فالصباغ الرئيسي في قشر البيض البني يسمى البروتوبورفيرين التاسع، وهو مصنوع من الهيم المركب الذي يعطي الدم لونه الأحمر.

في حين أن الصباغ الرئيسي الموجود في البيض الأزرق يسمى بيليفيردين، والذي يأتي أيضًا من الهيم، وهي نفس الصبغة التي تعطي أحيانًا لون الكدمات باللون الأزرق والأخضر.

وقد يختلف لون قشر البيض أيضًا بين نفس سلالة الدجاج، اعتمادًا على الهيمنة الوراثية بين الطيور الفردية، ولكن في حين أن العوامل الوراثية هي العامل الرئيسي الذي يحدد لون البيضة، إلّا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر عليه، فعلى سبيل المثال مع تقدم الدجاجات في العمر والتي تضع بيضًا بنيًا، فقد تميل إلى وضع بيض أكبر حجمًا وأفتح لونًا، وقد تؤثر أيضًا بيئة الدجاجة ونظامها الغذائي ومستوى الإجهاد على لون القشرة إلى حد ما.

هل البيض البني صحي أكثر من البيض الأبيض؟

يتساءل البعض عن الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني من الناحية الصحية، وغالبًا ما يميل الأشخاص إلى البيض البني لأنهم يعتقدون أنه صحي أكثر من البيض الأبيض، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن جميع أنواع البيض متشابهة جدًا من الناحية التغذوية، بغض النظر عن حجمها أو صنفها أو لونها.

ويعتبر كل من البيض البني والأبيض من الأطعمة الصحية، حيث تحتوي البيضة النموذجية على الكثير من الفيتامينات والمعادن والبروتين عالي الجودة، وكلها تحتوي على أقل من 80 سعرة حرارية.

على الرغم من ذلك، قارن العلماء البيض البني مع البيض الأبيض لمعرفة ما إذا كان هناك فرق، وأظهرت الدراسات أن لون القشرة لا يؤثر بشكل كبير على جودة البيض أو تكوينه، وهذا يعني أن لون قشرة البيضة ليس له علاقة بمدى صحتها.

لماذا البيض البني أغلى ثمنًا عادة؟

على الرغم من أن البيض البني والأبيض يبدو أنهما متماثلان بجميع المقاييس بخلاف اللون، إلّا أن البيض البني لا يزال يميل إلى أنه مكلف أكثر في المتجر، ودفعت هذه الحقيقة الكثير من الناس إلى الاعتقاد بأن البيض البني أكثر صحة أو جودة من البيض الأبيض.

ومع ذلك، في الماضي كان البيض البني يكلف أكثر لأن الدجاجة التي تبيضه تميل إلى أن تكون أكبر وتضع بيضًا أقل، لذلك تم اللجوء إلى بيع البيض البني بسعر أعلى لتعويض التكاليف الإضافية.

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