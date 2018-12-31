طريقة عمل البيض بالجبن

البيض يحتوي على بروتينات عالية جداً يستفيد منها جسم الإنسان

البيض يحتوي على بروتينات عالية جداً يستفيد منها جسم الإنسان كمادّة غذائيّة مغذّية تساعد في بناء عضلات الجسم، ويعتبر البيض من المواد التي تدخل في تحضير الكثير من الأكلات والحلويّات الشّهية، ولكن يُفضّل البعض تناول البيض كوجبة أساسيّة على الفطور أو العشاء.

وفي هذا المقال سنقدّم وصفة شهية وسهلة وهي طريقة إعداد البيض بالجبنة؛ حيث يصنع الاثنان مع بعضهما مذاقاً لذيذاً لا يقاوم:

مقادير البيض بالجبن:

- بيضتان.

- ملعقتان من زيت الزيتون.

- ثلاث شرائح من الجبنة ( أي نوع).

- ملح حسب الرغبة.

طريقة ّتحضير البيض بالجبن:

- أولاً نخفق البيضتين جانباً ويضاف إليهما الملح.

- ثم نقوم الآن بتسخين زيت الزّيتون في المقلاة، ونقوم بالطّبخ على نار هادئة؛ حيث يسكب البيض فوق الزّيت السّاخن.

- ثم نضيف مباشرةً شرائح الجبنة المقطّعة إلى قطع متوسّطة أو صغيرة حسب الرّغبة على البيض.

- ثم يتمّ وضع الغطاء على المقلاة حتّى ينضج، وننوّه هنا حتى ينضج يتمّ تركه لمدّة ثلاث أو خمس دقائق.

- وأخيراً يقدم طبق البيض والجبن ساخناً كوجبة شهية، وصحتين وعافية.

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