البيوتين لنمو الشعر..هل هو مفيد حقًا؟

عند الحديث عن البيوتين لنمو الشعر، فهناك العديد من المنتجات التي تقدم حلولًا صحية، خاصة فيما يتعلق بنمو الشعر وسمكه، حيث تحتوي معظم المنتجات على مكونات متعددة، والبيوتين، فيتامين ب القابل للذوبان في الماء، هو دائمًا واحد منهم.

وفي الحقيقة، فإن العديد من أنواع الشامبو والبلسم الذي يعد بشعر أكثر سمكًا وكثافة غالبًا ما يحتوي على فيتامين ب، والموضوع المتكرر هنا هو أن البيوتين، سواء تم تناوله كمكمل غذائي أو موضعيًا على شعرك، من المفترض أنه يفيد نمو الشعر.

ما يقوله البحث عن البيوتين لنمو الشعر

البيوتين له فوائد عديدة لجسمك، ودوره الأساسي هو المساعدة في تحويل الطعام الذي تأكله إلى طاقة، ويحتاج جسمك أيضًا إلى إنتاج الكيراتين وهو نوع البروتين الذي يشكل الشعر والجلد والأظافر، وتحتوي العديد من الأطعمة على البيوتين، مما يعني أن النقص نادر في الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وعلى الرغم من ندرة نقص البيوتين، إلا أنه يمكن أن يسبب طفح جلدي، وهشاشة الأظافر، وكذلك ترقق الشعر وفقدانه، وهذا يرجع إلى دور الفيتامين في إنتاج الكيراتين، على هذا النحو، يتم التسويق عادةً لمكملات البيوتين ومنتجات الشعر المضافة إلى البيوتين لدعم نمو الشعر الصحي أو تعزيز الشعر الكثيف والكبير.

هل يساعد البيوتين في منع تساقط الشعر ؟

على الرغم من أن الأدلة التي تدعم البيوتين لنمو الشعر ضعيفة ومحدودة، إلا أن الدليل أقوى قليلاً لمنع تساقط الشعر، ومع ذلك، من المرجح أن تمنع مكملات البيوتين تساقط الشعر وتعزز نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.

وفي إحدى الدراسات، تم العثور على نقص في البيوتين في 38٪ من النساء يشكين من تساقط الشعر، ومن بين هؤلاء المشاركين، كان لدى 11٪ تاريخ من عوامل خطر الإصابة بالنقص، مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو استخدام أدوية معينة مثل المضادات الحيوية.

في حين أن هذه الدراسة لم تقيم تأثيرات مكملات البيوتين أو منتجات الشعر المضافة إلى البيوتين على منع تساقط الشعر، إلا أنها توضح الصلة بين تساقط الشعر وعدم كفاية مستويات البيوتين.

وتشمل الأسباب الأخرى لتساقط الشعر ما يلي:

الثعلبة التناسلية الجينية، والمعروفة أيضًا باسم الصلع الأنثوي

فقدان الوزن السريع

أوجه نقص غذائية أخرى مثل الحديد أو الزنك أو البروتين

بعض الأمراض الهرمونية مثل اضطراب الغدة الدرقية

ونظرًا للعوامل المتعددة التي ينطوي عليها تساقط الشعر، فإن المكمل بالبيوتين دون تحديد السبب يمكن أن يمنع أو يؤخر العلاج المناسب في الحالات التي لا يكون فيها نقص البيوتين على خطأ، وحتى في الحالات التي يوجد فيها نقص في البيوتين، قد لا تمنع مكملات البيوتين بالضرورة تساقط الشعر.

الاحتياجات اليومية والأطعمة الغنية بالبيوتين

عادة، يحدد خبراء التغذية في الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بدلًا غذائيًا موصى به لكل عنصر غذائي، وعندما لا تكون هناك بيانات كافية لضبط البدل الغذائي الموصى به لعنصر غذائي، وهذا هو الحال مع البيوتين، فإن اللوحة بدلاً من ذلك تحدد كمية كافية، وهذا هو مستوى المغذيات المفترض أنه مناسب لمعظم الناس.

والكمية الكافية للبيوتين هي 30 ميكروغرام للبالغين و 35 ميكروغرام للنساء اللواتي يرضعن، ويمكنك بسهولة تلبية هذه التوصيات من خلال الاستمتاع بنظام غذائي متواز، وفي الواقع، تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة يحصلون على حوالي 35-70 ميكروغرام يوميًا من البيوتين.

ويعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين، ولكن تجنب تناوله نيئًا لتحقيق أقصى استفادة من الفيتامين، حيث يحتوي بياض البيض النيء على الأفيدين، وهو نوع من بروتين السكر، الذي يربط بإحكام البيوتين، مما يمنع جسمك من امتصاصه.

الجدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لا تطلب من مصنعي المواد الغذائية إدراج البيوتين على ملصقاتهم ما لم يضيفوه إلى منتجاتهم، بالإضافة إلى الطعام، يمكن للبكتيريا الموجودة في أمعائك أن تصنع البيوتين، ومع ذلك، لا يزال دور بكتيريا الأمعاء في الحالة الحيوية الإجمالية للبشر غير معروف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعقيد ميكروبيوتا الأمعاء والعوامل التي تؤثر على تكوينها.

المخاطر والتحذيرات

يعتبر البيوتين الذي يتم تناوله كمكمل غذائي آمنًا نسبيًا ومن غير المحتمل أن يكون له تأثيرات سامة لأنه قابل للذوبان في الماء، ومع ذلك، فإن الجرعة الزائدة من البيوتين قد تسبب الأرق والعطش المفرط والتبول، كما يمكن أن يتسبب تناوله أيضًا في ارتفاع مستويات البيوتين في دمك، مما قد يتداخل مع بعض الاختبارات المعملية، بما في ذلك تلك المستخدمة لقياس هرمونات الغدة الدرقية وفيتامين د وصحة القلب.

لذلك، أخبر طبيبك دائمًا بأي مكملات تتناولها أو تخطط لتناولها تحتوي على البيوتين، حيث قد تشمل هذه بعض الفيتامينات قبل الولادة والفيتامينات المتعددة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تخفض مستويات البيوتين، لذلك إذا كنت تتناولها، فتحدث إلى طبيبك أو اختصاصي تغذية للتأكد من حصولك على ما يكفي من البيوتين، إما من خلال نظامك الغذائي أو مع مكمل غذائي أو مزيج.

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