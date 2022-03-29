جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف يمكنك أن تحبه أو تكرهه ، لكن لا يمكنك الهروب من حرارة الصيف. وإذا كنت من محبي المكياج ، فإن موسم الصيف هو بالتأكيد الموسم المفضل لديك. لكن من قال أنه لا يمكنك وضع مكياج لطيف في الصيف؟ لدينا نصائح مكياج الصيف لجميع الفتيات المحبّات للمكياج! ونحن على يقين من أنك ستحب تجربتها جميعًا.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

استخدمي كونسيلر بدون كريم أساس: إن قضاء الوقت في الطقس الدافئ والرطب سيجعل مكياجك يبدو ملطخًا. الطقس ودرجة الحرارة خارج عن إرادتك. لكن ما يمكنك التحكم به هو مكياجك. استخدمي كريم اخفاء العيوب لتغطية الظلال والبقع على بشرتك. سوف تمتزج بشكل طبيعي مع لون بشرتك وملمسها ، مما يجعلك تبدو وكأنك لا تضع أي مكياج على الإطلاق.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

مرطب ملون / واقي من الشمس: احكمي مكياجك والكونسيلر بمرطب ملون أو واقي من الشمس. الكريم الواقي من الشمس ، كما تعلم ، ضروري خلال موسم الصيف. يعمل الكريم الملون كأساس ويوحد بشرتك لإطلالة مشرقة.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

ماكياج الخد الى الخد: استخدمي ظلًا واحدًا محايدًا لإبراز الخدين والشفتين والجفون. فهو لن يحافظ على حقيبتك خفيفة الوزن فحسب ، بل يمنحك أيضًا مظهرًا أحادي اللون يعمل بشكل أفضل لموسم الصيف.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

ماكياج مضاد للماء: استثمر في ماسكارا و محدد عيون مقاوم للماء عالي الجودة. نعتقد أنه يمكنك إدارة موسم الصيف هذا فقط بخيارات المكياج هذه. أفضل ما في الأمر هو أنك لن تضطر إلى التشديد على استخدام بطانة الماسكارا على وجهك بسبب الرطوبة. وستكون لديك عيون مقاومة للتلطخ.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

برونزر دون وميض: تجنبي الإطلالة اللامعة لهذا الموسم. يمكنك استخدام البرونزر للحصول على مظهر طبيعي وحيادي. كما أنه يعطي مظهرًا طبيعاً للسمرة. تبدو برونزر تان في الموضة وتبدو رائعة على جميع أنواع البشرة. يجعلك تبدو أكثر إشراقا. ضعيه على النقاط العالية من وجهك حيث تضربك الشمس.

جميلة البوابة: 5 طرق للحصول على مكياج صيفي خفيف

موسم الصيف هو الوقت الذي يجب فيه اتباع أسلوب بسيط للماكياج: قلل من استخدام المكياج. من الأفضل أيضًا عدم استخدام أحمر الخدود البودرة لتجنب المظهر المتكتل. احصلي على الأدوات المناسبة لمساعدتك على تطبيق مكياجك بالتساوي حتى لا يسيل على وجهك عندما تسود الحرارة. أفضل طريقة لقضاء صيف مشرق هي الاستثمار في أساسيات العناية بالبشرة حتى تبدو بشرتك صحية وسعيدة بشكل طبيعي.

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