التثاؤب المفرط..الأسباب وكيفية علاجه

التثاؤب المفرط عملية لا إرادية في الغالب لفتح الفم والتنفس بعمق وملء الرئتين بالهواء، وعلى الرغم من عدم وجود سبب دقيق للتثاؤب، إلا أنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه استجابة طبيعية للتعب، وفي الواقع، عادة ما يحدث التثاؤب المفرط بسبب النعاس أو التعب.

ومن الطبيعي أن تتثاءب في وقت متأخر من اليوم لأنك تتعب، أو ربما عندما تشعر بالملل، ومع ذلك، قد يكون التثاؤب المفرط ناتجًا عن حالات صحية أخرى، لذلك تابع القراءة لمعرفة الأسباب المحتملة للتثاؤب المفرط، ومتى يكون من الجيد رؤية الطبيب للحصول على المساعدة.

ما هو التثاؤب ؟

التثاؤب هو رد فعل لا إرادي حيث تفتح فمك وتتنفس بعمق ثم تزفر بسرعة، والباحثون ليسوا متأكدين تمامًا من سبب حدوث التثاؤب، لكن المحفزات الشائعة تشمل التعب والملل، وقد يحدث التثاؤب أيضًا عندما تتحدث عن التثاؤب أو رؤية أو سماع شخص آخر يتثاءب.

أسباب التثاؤب المفرط

في حين أن التثاؤب المفرط غالبًا ما يُعزى إلى النعاس أو الملل، فقد يكون أحد أعراض الحالة الطبية الأساسية، وفيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا والأقل شيوعًا التي يجب مراعاتها، وتشمل:

النعاس أو التعب

الحرمان من النوم، بسبب الأرق أو التوتر أو العمل بنظام المناوبة

اضطرابات النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الخدار

الآثار الجانبية للأدوية التي تستخدم لعلاج الاكتئاب أو القلق

نوبة قلبية، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى شائعة ذات صلة مثل آلام الصدر أو عدم الراحة

اضطرابات عصبية، مثل التصلب المتعدد

فشل الكبد، والذي قد يسبب التعب

ورم في المخ، على الرغم من أن هذا يعتبر نادرًا

وفي الحقيقة، يمكن أن تسبب بعض الحالات رد فعل مما قد يؤدي إلى تثاؤب مفرط، بالإضافة إلى أعراض أخرى، وأثناء رد الفعل، ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل كبير، ويمكن أن يشير رد الفعل إلى أي شيء من اضطراب النوم إلى حالة قلبية خطيرة.

تشخيص التثاؤب المفرط

لتحديد سبب التثاؤب المفرط ، قد يسألك الطبيب أولاً عن أي أدوية تتناولها بالإضافة إلى عادات نومك، وسوف يرغب في التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم المريح، كما يمكن أن يساعده ذلك في تحديد ما إذا كان التثاؤب المفرط قد يحدث نتيجة للإرهاق أو اضطراب النوم.

وإذا تمكن الطبيب من استبعاد مشاكل النوم، فقد يجري اختبارات تشخيصية للعثور على سبب آخر محتمل للتثاؤب المفرط، وقد يطلب الطبيب أيضًا فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث يستخدم مغناطيسًا قويًا وموجات راديو لإنتاج صور مفصلة للجسم، والتي يمكن أن تساعد الطبيب على تصور وتقييم الهيكل الجسدي للمريض.

علاج التثاؤب المفرط

إذا تسببت الأدوية في تثاؤب مفرط، فقد يوصي الطبيب بجرعة أقل، وتأكد من التحدث مع الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على أدويتك، حيث يجب ألا تتوقف أبدًا عن تناول الأدوية دون موافقة الطبيب.

وإذا حدث التثاؤب المفرط نتيجة لاضطراب النوم، فقد يوصي الطبيب بمكملات المساعدة على النوم، مثل الميلاتونين، أو الأدوية الأخرى، وقد تشمل:

الالتزام بجدول نوم منتظم، حيث تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع

ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل التوتر والمساعدة في حرق الطاقة أثناء النهار حتى تنام بشكل أفضل في الليل

تجنب الكافيين والكحول والوجبات الكبيرة قبل النوم

الحفاظ على غرفتك مظلمة وباردة وهادئة لمساعدتك على النوم بسرعة

إزالة الأجهزة الإلكترونية من غرفة نومك لمنع الانحرافات والضوء الأزرق المحتمل الذي يعطل النوم

إذا كان التثاؤب المفرط من أعراض حالة طبية خطيرة، مثل الصرع أو فشل الكبد، فيجب علاج المشكلة الأساسية على الفور

متى ترى الطبيب؟

نظرًا للأسباب العديدة المحتملة للتثاؤب المفرط، من المهم التحدث مع أخصائي طبي يمكنه مساعدتك في تحديد السبب الأساسي، أيضًا تحدث مع الطبيب إذا لاحظت زيادة مفاجئة في تثاؤبك، خاصة إذا كنت تتثاءب كثيرًا دون سبب واضح، حيث يمكن للطبيب المساعدة في تحديد ما إذا كان التثاؤب المفرط يحدث نتيجة لحالة طبية أم لا.

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