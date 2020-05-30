التجاعيد حول الفم.. أسباب ظهورها وسلوكيات للتخفيف منها

الفم والمنطقة المحيطة، هي أكثر منطقة تفضح عمر المرأة، وذلك بسبب الخطوط الرفيعة التي تتكون حوله مع العمر، من الضحك والكلام والمضغ، ولكن هناك بعض العوامل التي تعمق هذه الخطوط وتسرع نموها، مما يعطيكِ عمرًا أكبر من عمرك.

أسباب ظهور التجاعيد حول الفم

الشمس: تكسر الأشعة فوق البنفسجية الكولاجين في البشرة، وبالتالي تسبب ظهور التجاعيد على الجلد بشكل عام.





سلوكيات تقلل من تجاعيد الفم

الكريمات الليلية الغنية بفيتامينات C وE، تساعد على إعادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي تقلل التجاعيد الرفيعة وتقاوم تكون تجاعيد جديدة، كذلك تساعد على علاج التصبغات الناتجة عن كثرة التعرض للشمس.

كثرة شرب الماء: تعوض كثرة شرب الماء المياه التي يفقدها الجلد بسبب الشمس والعرق، ويبقِي بشرتك رطبة وقادرة على تجديد نفسها ومقاومة التجاعيد.

استخدام واقي شمس، مع تطبيقه بشكل صحيح، قبل النزول إلى الشارع بربع ساعة، ثم غسل الوجه وإعادة تطبيقه كل ساعتين، وتساهم هذه العملية، في تقليل الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الوجه، وبالتالي تشكل تجاعيد جديدة.

استعمال أكواب مياه للشرب منها بدلًا من الزجاجات.

التوقف عن التدخين.

الجفاف: جفاف البشرة في فصل الشتاء يتسبب في ظهور الخطوط الخفيفة على المناطق كثيرة الحركة كالكوعين وحول الفم.

التدخين: حركة عضلات الشفاه من الضم والنفخ المتكررين مع التدخين اليومي، تسرع بنمو التجاعيد حول منطقة الفم، كما أن الدخان المتكرر وما به من مكونات ضارة، تقتل البشرة وتصعب تنفسها وتتسبب في ضعف مقاومتها للتجاعيد وتجديد نفسها.

ويتسبب التدخين كذلك في تدهور الكولاجين وهو المركب الأساسي المكون للبشرة، والذي يحافظ عليها مشدودة ملساء بدون خطوط، يقوم النيكوتين بتدمير مادة الكولاجين وبالتالي مضاعفة خطر التجاعيد، وعمقها، وعددها حول الفم، وفي الوجه بشكل عام.

العلكة "اللبان": إدمان العلكة بشكل مستمر يسرع نمو التجاعيد حول الفم، بسبب الحركة الدائمة التي يقوم بها الفم للمضغ، وما تحركه من عضلات الوجه.

شرب الماء من زجاجة: حركة ضم الشفاه الدائمة التي تستعمل للتحكم في خروج الماء من فتحة صغيرة، يتسبب مع الوقت في زيادة تجاعيد الفم.

وصفات طبيعية لتقليل التجاعيد

مشروب الزنجبيل والعسل: ملعقة صغيرة من العسل مخلوطة مع الزنجبيل الطازج المبشور، تناوليه مرتين يوميًا، أو ضعيه في الشاي، لتحاربي تكون التجاعيد.

استعملي ماسك الموز المهروس على الوجه، وركزي على مناطق تكون التجاعيد، لترطبي البشرة وتزوديها بمضادات الأكسدة، وكرري الماسك مرتين في الأسبوع.

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