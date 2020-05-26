فوائد الطعام الهندي في الرجيم

يعتبر المطبخ الهندي منجم ذهب من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي لها عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، التي تشمل تعزيز فقدان الوزن وخفض مستويات السكر بالدم ومكافحة الإمساك، والحد من خطر السكتة الدماغية، وانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر.

ويعتمد النظام الغذائي الهندي على الكربوهيدرات غير المكررة والغنية بالألياف، فضلًا عن تقليل استهلاك اللحوم والدواجن، لذا إليكم نصائح لاستخدام النظام الغذائي الهندي لإنقاص الوزن وفقا لموقع «blodsky».

1- تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات كالأرز البني ودقيق القمح والأرز الأبيض ودقيق القمح الناعم والبطاطس والبطاطا الحلوة وذلك للحفاظ على قلة السعرات الحرارية والطاقة العالية.

2- تناول الأطعمة المحتوية على البروتين كالعدس الكامل والتوفو والبقوليات ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور لمساعدة العضلات والغضاريف والجلد وإصلاح الأنسجة والمساعدة على تدفق الدم بجميع انحاء الجسم وإنقاص الوزن وفي المتوسط يحتاج الجسم 30% من البروتين يوميًا.

3-الألياف كالبروكلي وبذور الكتان والشوفان والعدس، وفي المتوسط يحتاج جسم الأنسان إلى 10 جرامات من الألياف يوميًا، لأن الألياف تستغرق وقتا في الهضم، ما تجعلك تشعر بالامتلاء لفترة طويلة وتبقيك بعيدًا عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

4-تناول الدهون الصحية كزيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وزيت السمسم وزيت الزيتون وزيت الخردل وزيت الفول السوداني لأنها تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية «أوميجا 3» لمساعدة بعملية التمثيل الغذائي بالجسم وحرق السعرات الحرارية وامتصاص الفيتامينات وتوليف الهرمونات بالجسم.

5-تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالتفاح والموز والبطيخ والبابايا والجوافة والتوت والفواكه الموسمية والسبانخ والباذنجان والبطيخ المر والبامية والماشروم والسلطات المصنوعة من الخيار والملفوف والجزر والطماطم.

6-استخدام التوابل كي لا تفرط بتناول الطعام وإنقاص الوزن كالثوم والزنجبيل والكزبرة والكمون والهيل والفلفل الأسود والكركم والحلبة والريحان.

7-شرب كميات كبيرة من المياه لأن الماء يساعد في طرد السموم من الجسم بجانب إنقاص الوزن من خلال حرق المزيد من السعرات الحرارية، لذا يتعين شرب ما لا يقل عن 1،5 لتر من الماء في اليوم.

8-يتعين تقسيم الوجبات خلال اليوم وجانب عدم تخطي وجبة الإفطار لأنها تعد من أهم الوجبات ويفضل تناول الزبادي بها لأنه يريح المعدة.

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