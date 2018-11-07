توقف عن التدخين بـ 3 خطوات

التأمل يساعد على التوقف عن التدخين التأمل يساعد للتوقف عن التدخين

اقتربت نهاية شهر الإقلاع عن التدخين. ولكن لم يفت الأوان لمحاولة التوقف عن ستهلاك السجائر. أخيرًا، نضجت فكرة التخلي عن السجائر. ربما تنتمي إلى مجموعة الـ 169000 شخص حول العالم الذين قرروا التخلص من هذه الآفة في شهر تشرين الثاني. الاحتمال الثاني هو إصابتك بنوبة سعال أجبرتك على رمي السيجارة فورًا. السبب الأخير الذين قد يدفعك إلى التخلص من هذه الآفة هو رؤية أولادك يكبرون وشعورك بضرورة تغيير عاداتك السيئة قبل أن تنتقل إليهم. مهما كانت الأسباب، هنيئًا لك هذا الخيار. التبغ عبارة عن مادة يدمن المرء عليها. وإذا دمجتها ضمن حياتك فمن الصعب التخلص منها، وتراك حينها خاضعًا لإرادة بعض السجائر. بالنسبة إليك مواجهة النقص، الفراغ وسرعة الانفعال يتم عبر تدخين السجائر. ولكن كيف لك أن تتخلص من هذا الاعتقاد الخاطئ؟

نقدم لك 3 خطوات تساعدك في التخلي عن هذه الآفة المزعجة وفقًا لموقع TheHuffington post.fr:

•فكر بالدوافع الخاصة بك: أُولى الأمور التي عليك التفكير بها عند الإقلاع عن التدخين هي أنك اتخذت فعليًا هذا القرار. ربما يكون مجرد اعتقاد: "من الإثنين سأتوقف عن التدخين"، جملة يتفوه بها جميع الذين يريدون التوقف عن السجائر. لكن أن يقرر المرء على فعل معين يختلف تمامًا عن تنفيذ هذا الفعل. القرار هو قطع جميع الاحتمالات الأخرى في الذهن. خذ الوقت من أجل التفكير المعمق في قراراتك. فكر بدوافعك الخاصة. لماذا قررت التوقف عن التدخين؟ كيف تؤثر السجائر سلبًا عليك؟ التركيز على سلبيات عادة معينة والتفكير بالإيجابيات التي يحملها إليك التغيير هي من أفضل الدوافع. هذا حافز قوي يساعدك في اتخاذ قرار حقيقي والمحافظة على تصميمك لباقي الأيام.

•الإحاطة بالأشخاص الذين يدعمونك في قراراتك: يشير عدد من الدراسات إلى أن تغيير مجرى حياتك يحتاج إلى مكون رئيس، وهو أن تحيط نفسك بالأشخاص الذين يتبعون المسار عينه أو الذين اجتازوه أخيرًا بنجاح. عليك الإيمان بأن قرار التغيير يضاعف من فرص النجاح. عليك التمثل بعدد أكثر من الأشخاص الذين نجحوا باجتياز هذا القرار بسهولة. تحدث إلى أصدقائك الذين تجمعك بهم التطلعات نفسها. يمكنك أيضًا الدخول إلى المنتديات، حيث تناقش مجموعة من الأشخاص موضوع الإقلاع عن التدخين فتتبادلون الأفكار والأهداف.

•التأمل: أُثبت علميًا تأثير التأمل الذهني في المساعدة على الإقلاع عن التدخين. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة تكساس للتكنولوجيا وجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تلقوا تدريبات التأمل خفضوا استهلاكهم للسجائر بنسبة 60%. التأمل يساعد في السيطرة على الآفات.

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