جوتشي تجمع ما بين التراث والحاضر في كروز 2024

احتضن قصر جيونج بوكجيونج علامة جوتشي (Gucci) لتقديم المجموعة الجديدة كليا لموسم كروز 2024، حيث سارت العلامة على خطى العديد من العلامات التجارية الاخرى التي اختارت من العاصمة الكورية "سيول" مكانا لعرض مجموعتها الجديدة.

وبعد ما يقارب العشر أيام منذ أن عرضت العلامة الفرنسية لويس فيتون مجموعتها الأخيرة، قدمت اليوم دار الأزياء الإيطالية العريقة مجموعتها الجديدة بجو خلاب وساحر مزج بين التراث والحاضر لمجموعة لا يمكن أن تنسى.

لماذا اختارت العلامة جوتشي مدينة سيول تحديدا؟

تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لافتتاح متجر علامة جوتشي الأول في المدينة، اختارت العلامة احياء ذكرى هذا الحدث بتقديم المجموعة في أحد أهم وأقدم القصور الموجودة في المدينة. وأيضا تطبيقا لخطط التطوير التي تتبعها الدولة لإضافة المزيد من المشاريع والاحداث في العاصمة سيول.

من قام بتصميم وتنفيذ المجموعة الجديدة؟

منذ توقف المصمم الإيطالي أليساندرو ميكيللي عن العمل مع الدار مطلع أكتوبر من العام الماضي ما يزال فرق العلامة يقوم بعملية تصميم وتنفيذ المجموعات. حيث عبر مدير فريق التصميم في الدار أليكس مارك عن مصادر الوحي للمجموعة الجديدة، حيث استند الفريق إلى مجتمع الموضة الحديث في العصر الرقمي، وقاموا بربط دولاب ملابس الرياضة والكاجوال الحديث بروح المدينة الحيوية وثقافتها القديمة.

الطابع الحديث والرياضي يغلب على المجموعة

من لغة الألوان المرتبطة بأليساندرو ميكيللي وأسلوب تهجين الملابس الذي تتقنه الدار استطاعت التفرد بمجموعة قامت على دمج العناصر الثقافية الفخمة للدار وأيضا عناصرها الحديثة وصيحاتها المبتكرة مع التراث الكوري الشعبي. فبرز في هذا العرض الأسلوب الكاجوال الممزوج مع الأسلوب التراثي الواضح.

أبرز ما لفت انتباهنا من العرض:

هل سبق ومزجتي في إطلالاتك عناصر متناقضة كالتي تناولها هذا العرض؟ كانت جرأة فريق التصميم عالية، فبإطلالة غاية في الرقي امتزجت لوحة الألوان المحايدة بتنورة طويلة باللون البيج المائل إلى الوردي الفاتح مع جاكيت بلا أكمام من القماش الرياضي الشهير جاغار القطن لإطلالة جريئة ومريحة في ذات الوقت.

هان جابي أوديللي والأسطورة كارين إيلسون

بعد أن غابت نجمة عروض الأزياء وأيقونة التسعينيات الشهيرة كارين إيلسون عن مشهد جوتشي لأكثر من 20 عامًا، عادت من جديد هذا العام لتظهر بإطلالة من وردي باربي الجريئ بكوت من الساتان اللامع.

أيضا تبخترت هان جابي أوديللي بإطلالة مستوحة من سايبر سيتي الخاص بكوريا وثقافتها العصرية بقطعة علوية من الباييت (ترتر) باللون الفضي بأكمام قابلة للفك وإعادة التركيب