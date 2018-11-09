تعرف على أوجه التشابه بين الأبراج
ليكم كل أوجه التشابه في هذه الأبراج (shutterstock.com)
تتشابه الشخصيات أحيانًا في التفكير، رغم حب الجميع في التمييز .. إليكم كل أوجه التشابه في هذه الأبراج..
1- يحب العقرب أحيانًا الاعتماد علي الكلمات والألفاظ لتوصيل رسالته أو غرضه لك إذا كان غير قادر علي قول ذلك بشكل مباشر ويشبهه فى ذلك الجوزاء الذي عليك أن تفهم مايقصده من بين السطور.
الحب والعلاقة العاطفية لكل برج بشكل منفصل
2- يعرف الميزان كيف يتحكم جيدا برأيه وأفكاره وإن كان يملك آراء سلبية تجاهك فقد يصمت عنها مؤقتًا حتى يقولها لك بوقت ومكان مناسب وبأسلوب مناسب ويشبهه فى ذلك الحوت الذي سيختار أسلوبه وسيراعى أن لايجرحك بحالة إن كنت تهمه فقط.
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