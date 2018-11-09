تعرف على أوجه التشابه بين الأبراج

ليكم كل أوجه التشابه في هذه الأبراج (shutterstock.com)

1- يحب العقرب أحيانًا الاعتماد علي الكلمات والألفاظ لتوصيل رسالته أو غرضه لك إذا كان غير قادر علي قول ذلك بشكل مباشر ويشبهه فى ذلك الجوزاء الذي عليك أن تفهم مايقصده من بين السطور.

الحب والعلاقة العاطفية لكل برج بشكل منفصل