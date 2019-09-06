التشنج الصدري أسبابه وأعراضه وعلاجه

يُعد تشنج عضلات القفص الصدري من أنواع تشنجات العضلات الرائجة، التي تحدث نتيجة للإرهاق أو التمزق في عضلات الصدر، وينتج عن حالات تشنج عضلات القفص الصدري ألم حاد مفاجئ في منطقة الصدر، ولكنها من الإصابات البسيطة التي تُشفى في غضون أيام قليلة.



وترتبط عادة أعراض تشنج العضلات الصدرية مع الألم، ولكن بدرجات متفاوتة حسب حالة التشنج، وقد يكون الألم حاداً أو باهتاً أو مزعجاً، أو تورماً في منطقة الصدر، أو صعوبة في تحريك المنطقة المصابة، أو ألماً في أثناء التنفس أو كدمات في الصدر، ويجب التوجه سريعاً إلى الطوارئ أو المستشفيات إذا صحاب الألم إغماء أو دوخة أو صعوبة التنفس أو نبض سريع أو تعرق.

تشنج العضلات الصدرية

وقد ينتج تشنج العضلات الصدرية عن الإصابات الرياضية التي تنجم عن التعب العضلي أو الحركات المتكررة والقوية أو الإرهاق، أو عن طريق الحوادث، والإحماء غير الكافي قبل التمرين، ورفع أحمال ثقيلة، وضعف المرونة، أو التواء الجذع خارج المدى الطبيعي، أو الاستخدام المفرط للعضلات والإجهاد البدني الشديد أو السعال الشديدين أو السقوط على تلك العضلات.

ويتطلب علاج حالة تشنج العضلات الصدرية الراحة وتجنب الأنشطة الشاقة، وخاصة التي تساهم في حدوث إجهاد للعضلات، أو عن طريق وضع الثلج في كيس ووضعه في منشفة وتمريره على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة، وتكرار الأمر عدة مرات، أو الضغط على المنطقة المصابة عن طريق لف رباط ضاغط حول الجذع، أو الارتفاع عن طريق محاولة المصاب الجلوس بشكل مستقيم، عن طريق استخدام وسائد إضافية في فترة النوم للعمل على ارتفاع منطقة الصدر.

أعراض تشنج العضلات الصدرية

كما يمكن أن يتم العلاج عن طريق الأدوية للتخفيف من تشنج عضلات القفص الصدري وأعراضه مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية NSAIDs، مثل عقار الإيبوبروفين الذي يعمل على تخفيف الألم والالتهابات، بجانب استخدام مرخيات العضلات والمسكنات لتخفيف آلام تشنج العضلات الصدرية.

أما في حالة كان السبب في تشنج العضلات الصدرية السعال الشديد؛ فيتم العلاج عن طريق تناول عقار لوقف نوبات السعال، ما يخفف من الضغط على عضلات القفص الصدري، وقد يحتاج المريض إلى إجراء عملية جراحية في حالة كان تشنج العضلات الصدرية ناتجاً عن تمزق كلي في العضلات، أو يمكن أن يكون العلاج عن طريق تمارين خاصة لاستعادة مرونة وقوة تلك العضلات والحفاظ عليها.

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