التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة التمر هو أحد أحلى أنواع الحلوى في الطبيعة. قد يجعلك محتواها العالي من السكر تتساءل عما إذا كان التمر يعتبر خيارًا صحيًا. من المؤكد أن التمر حلو ، ولكن باعتباره فاكهة ، فإنه يوفر أيضًا مغذيات دقيقة مفيدة وبعض الألياف. قد ترغب في تناول التمر باعتدال، لكنه ليس بأي حال من الأحوال طعامًا خاليًا من السعرات الحرارية.

التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة

حقائق غذائية عن التمر

يحتوي التمر الواحد (8 جم) على 23 سعرة حرارية ، و 0.2 جم من البروتين ، و 6 جم من الكربوهيدرات ، و 0 جم من الدهون. التمر مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية تحتوي حبة التمر على المعلومات الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 23

الدهون: 0 جرام

صوديوم: 0.2 ملغ

كربوهيدرات: 6 جم

الألياف: 0.6 جرام

السكريات: 5 جم

البروتين: 0.2 جرام

البوتاسيوم: 53 ملغ

مغنيسيوم: 3.4 ملغ

حديد: 0.1 ملغ

التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة

ماذا تعرف عن محتوى التمر الغذائي؟

الكربوهيدرات

تحتوي حبة التمر الواحدة على 6 جرامات من الكربوهيدرات، معظمها يأتي من السكر. علاوة على ذلك، طعم التمر حلو للغاية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو ضعف حلاوة الجلوكوز. يوجد ما يزيد قليلاً عن نصف جرام من الألياف في حبة التمر متوسطة الحجم ​. يزداد محتوى السكر، وتنخفض الألياف مع نضج الثمار.

يمكن أن يتراوح مؤشر نسبة السكر في الدم في التمور بين 43 و 55 اعتمادًا على تنوع ومستوى النضج. على الرغم من حلاوته، فإن التمر هو غذاء منخفض بنسبة المؤشر السكري (الجلايسيمي).

الدهون

التمر ليس مصدرًا مهمًا للدهون.

البروتين

يحتوي التمر على كمية قليلة من البروتين. قم بتضمين مصادر بروتين أخرى، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والمكسرات، والبذور، والبقوليات لتلبية احتياجاتك اليومية.

الفيتامينات والمعادن

التمر مصدر جيد للبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد. يوفر التمر أيضًا ستة فيتامينات ب أساسية، بما في ذلك حمض الفوليك، وحمض البانتوثنيك. يحتوي التمر أيضًا على نسبة عالية من مادة البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تحمي من التلف الخلوي، إلى جانب الاستروجين النباتي النافع.

السعرات الحرارية

التمر الواحد (8 جرام) يوفر حوالي 23 سعرة حرارية، معظمها يأتي من الكربوهيدرات. تمور المدجول الأكبر حجمًا تحتوي على (24 جرامًا) وتوفر 66.5 سعرة حرارية.

ملاحظة: تمور المدجول/ المجهول مصدر غني للكربوهيدرات. أنها توفر كمية جيدة من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وكذلك العديد من فيتامينات ب، وهي منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والكوليسترول، والصوديوم.

التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة

الفوائد الصحية المذهلة للتمور

ترتبط المغذيات الدقيقة والمركبات النباتية الموجودة في التمور بالعديد من الفوائد الصحية نذكر منها:

يحمي من السرطان

يحتوي التمر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ترتبط بالوقاية من السرطان. عند اختبار مستخلص التمر، وجد الباحثون قدرة مذهلة على إزالة الجذور الحرة ونشاط مضاد للأورام.

يدعم صحة القلب

يوفر التمر البوتاسيوم ، وهو عنصر إلكتروليت أساسي لجهاز القلب والأوعية الدموية. البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. تحتوي التمور أيضًا على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم وتوفر بعض الألياف. وتدعم هذه العوامل الثلاثة استهلاك التمر لصحة القلب.

يقوي العظام

يحتوي التمر على المغنيسيوم المهم في تكوين العظام. يرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام . ويُفضل الحصول على المغنيسيوم من مصادر الغذاء بدلاً من المكملات لأنه يقلل من مخاطر السمية. علاوة على ذلك، فإن الحديد الموجود في التمر يساعد في توفير مخزون صحي لنخاع العظام.

قد يقلل من أعراض سن اليأس

الايسوفلافون، الذي يرتبط عادة بمنتجات الصويا، هو نوع من الاستروجين النباتي الذي يساعد في تقليل الأعراض المزعجة لانقطاع الطمث. عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، فإن التمر يحتوي على أعلى تركيز من الايسوفلافون. لهذا السبب ، تتم دراسة التمر لقدرته على توفير الراحة الطبيعية من أعراض انقطاع الطمث.

يساعد على استقرار سكريات الدم

مع التمر، كمية صغيرة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً. عند استخدامه بدلاً من المحليات المركزة، مثل العصائر والسكريات المكررة، فإن التمر يضفي حلاوة دون إحداث طفرات كبيرة في مستويات السكر في الدم.

التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة

الحساسية

ردود الفعل التحسسية تجاه التمر ليست نموذجية وعادة ما تقتصر على الحكة والالتهاب في الفم وحوله. يعتبر العفن أو الكبريتيت (الذي يضاف إلى الفواكه المجففة مثل التمر كمادة حافظة) مسؤولاً بشكل عام عن أعراض حساسية التمر. غالبًا ما تشبه الأعراض أعراض الربو ويمكن أن تتراوح من صفير خفيف إلى رد فعل تحسسي مهدد للحياة ، والذي يتطلب عناية طبية فورية.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفاكهة يكونون أيضًا حساسين تجاه اللاتكس أو حبوب اللقاح. إذا كنت تشك في أنك مصاب بالحساسية من التمر، فتجنب تناولها واستشر طبيبك لتحديد مصدر المشكلة.

التمر: حقائق غذائية وفوائد صحية مذهلة

أصناف التمر الأكثر شعبية

التمر - ثمار نخيل التمر - موجودة منذ عصور ما قبل التاريخ ويعتقد أنه تمت زراعته منذ 8000 عام. موطنها الشرق الأوسط ، هناك أكثر من 100 نوع مختلف من أشجار النخيل.

تتدلى التمور في مجموعات كبيرة فوق أشجار النخيل الشاهقة وتتراوح قوامها من الأصناف الصلبة والجافة إلى الأنواع شبه الجافة ومن أكثر أنواع التمور شعبية:

1. تمر العجوة (Ajwa)

يتميز هذا النوع بطعمه السكري، يوجد منه نوعان الطري والصلب، ذكر هذا النوح في الحديث الشريف فهو يفيد في الوقاية من السم.

2. التمر الخضري (Khidri dates)

يعد تمر الخضري أحد أشهر التمور وأكثرها طلبًا نظرًا لسعره المعقول وطعمه اللذيذ، يتميز طعمه السكري وقشرته المجعدة. إذا أدت أ تستمتع بطاقة متجددة وحيوية عليك بتناول تم الخضري.

3. الرطب، البلح، التمر (Kholas dates)

يمر هذا النوع بعدة مراحل الأولى قبل نضوجه تمامًا ويعرف بالرطب، الثانية هي مرحلة الرطب والثالثة بعد نضوجه كليًا وهي التمر. يتميز هذا النوع بطعمه السكري ولونه الذهبي. يقوم الناس بتقديمه مع القهوة كنوع من حسن الضيافة.

4. التمر المدجول/ المجهول

يعد تمر المجهول أحد أهم أنواع التمر الموجودة حول العالم، طعمه لذيذ بشكل يشبه طعم الكاراميل كما ويترك طعمه أثرًا يبقى طويلًا في الفم. يتميز بحجمه الكبير، بسبب طعمه السكري و نضارته يستخدم في تحضير العصائر التي لها فوائد صحية عدة كتعزيز جهاز المناعة.

5. تمر السكري (Sokari dates)

يطلق على هذا التمر السكري، اسمه يدل على محتواه فهو تمر بطعم السكري كما ويمتاز بهشاشة ملمسه. للتمر السكري عدة فوائد فهو يساعد في خفض نسبة الكولسترول في الجسم، يخلصك من التعب والإرهاق كما ويعمل على الوقاية من تسوس الأسنان.

6. تمر الزهيدي ( Zahidi dates)

طعمه أشبه بطعم الجوز، لديه قشة سميكة مع لون مائل للذهبي. ما يميز هذا النوع من التمور من ناحية صحية احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

7. تمر الكلامي (Kalami dates)

يشتهر هذا النوع من التمر في الجزائر، يعتب أحد أهم الاطفاق على سفرة رمضان، يساعد في التخلص من الإسهال وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم.

8. تمرالمبروم (Mabroom dates)

يعد من أكثر أنواع التمور جودة فهو مصدر غني بالمعادن ومضادات الأكسدة.

9. تمرالصفاوي (Safawi dates)

يتم زراعة تمر الصفواي في المدينة في المملكة العبية السعودية، هذا التمر من أجود التمور لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن. كما ويفيد تناوله على معدة فارغة بالقضاء على الميكروبات الموجودة في المعدة.

10. تمر عنبرة (Anbara dates)

يعد هذا التمر من أغلى أنواع التمور، يتميز بثمرة كبيرة ونواة صغيرة، يعتبر مصدر غني بالبروتين.

11. تمر ثوري (Thoori dates)

هو تمر ذو أصل جزائري، يعد من أنواع التمر الجافة، يطلق عليه بتمر الخبز وذلك لإمكانية استبدال خبز الإفطار بمثل هذا النوع من التمر.

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